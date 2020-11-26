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Принц и принцесса Швеции заболели COVID-19

  • 26.11.2020, 22:04
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Принц и принцесса Швеции заболели COVID-19
принцесса София и принц Карл Филипп
Фото: kungahuset.se

С ними на изоляции находятся двое детей.

Шведский принц Карл Филипп и его супруга принцесса София заразились коронавирусом. У супругов наблюдаются легкие симптомы COVID-19.

Об этом сообщает Aftonbladet со ссылкой на заявление королевского дворца Швеции.

Они лечатся в своем доме в Стокгольме. С ними на изоляции находятся двое детей.

В скором времени тест на коронавирус должны сделать король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия, а также принцесса Виктория, их дочь и сестра Карла Филиппа, и ее супруг принц Даниэль.

Отметим, что весной принцесса София работала волонтером в одну из больниц Стокгольма, где лечили инфицированных коронавирусом. До последнего времени она работала там на полставки.

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