Принц и принцесса Швеции заболели COVID-19
- 26.11.2020, 22:04
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С ними на изоляции находятся двое детей.
Шведский принц Карл Филипп и его супруга принцесса София заразились коронавирусом. У супругов наблюдаются легкие симптомы COVID-19.
Об этом сообщает Aftonbladet со ссылкой на заявление королевского дворца Швеции.
Они лечатся в своем доме в Стокгольме. С ними на изоляции находятся двое детей.
В скором времени тест на коронавирус должны сделать король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия, а также принцесса Виктория, их дочь и сестра Карла Филиппа, и ее супруг принц Даниэль.
Отметим, что весной принцесса София работала волонтером в одну из больниц Стокгольма, где лечили инфицированных коронавирусом. До последнего времени она работала там на полставки.