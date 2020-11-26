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В Буэнос-Айресе прощаются с Диего Марадоной

  • 26.11.2020, 22:17
В Буэнос-Айресе прощаются с Диего Марадоной
фото: reuters

Тысячи людей пришли проститься с легендарным футболистом.

Легендарный футболист умер накануне в возрасте 60 лет. Врачи называют причиной смерти сердечный приступ. Известно, что на протяжении долгого времени спортсмен испытывал проблемы с наркотиками и алкоголем, передает svoboda.org.

У стадиона футбольного клуба "Архентинос Хуниорс", названного в честь Марадоны, поклонники, болельщики развесили по стенам фотографии, плакаты. Под ними – цветы, свечи, майки с 10-м номером, под которым выступал Марадона.

Болельщики признали Марадону лучшим футболистом двадцатого века. За годы карьеры Диего Марадона, помимо "Архентинос Хуниорс", выступал за аргентинский клуб "Бока Хуниорс", испанские "Барселону" и "Севилью", итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании, Кубок УЕФА, чемпионат мира 1986 года. Именно на этом чемпионате в Мексике Марадона забил в ворота англичан два своих самых знаменитых гола. Один из них – рукой, который он потом назвал "рукой бога". А второй – обыграв половину сборной Англии. И этот мяч был признан лучшим за всю историю чемпионатов мира. Его называют "голом столетия".

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси назвал день смерти Марадоны "очень печальным днём для всех аргентинцев и для футбола". "Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен", – сказал спортсмен.

Матчи Лиги чемпионов накануне начинались с минуты молчания.

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