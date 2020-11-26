Бывшему следователю СК Евгению Юшкевичу вменяют уголовную статью 7 26.11.2020, 22:33

5,784

фото: nn.by

Он был задержан 24 ноября.

Задержанному 24 ноября бывшему следователю Следственного комитета, а ныне андроид-разработчику и инициатору проекта bychange.me Евгению Юшкевичу вменяют уголовную статью. Об этом сообщает tut.by.

Евгения Юшкевича задержали во вторник около 22.00 в своей квартире в Минске, где также прошел обыск. Он сейчас в ИВС.

Адвокату удалось посетить подзащитного. По ее словам, Евгений цел и всем передает привет.

Евгений Юшкевич родом из Могилева. В 2012 году окончил юрфак БГУ. Был в числе победителей студенческой Юридической олимпиады по правовым дисциплинам факультета.

Во время учебы два года проработал внештатным сотрудником в следствии минской прокуратуры, после — пять лет следователем в СК. В 2017 году ушел с должности старшего следователя отдела по расследованию по экономическим преступлениям управления Следственного комитета по Минску. Расследовал в числе прочего громкие дела — например, дело Давидовича.

После ухода из СК Евгений стал андроид-разработчиком, а летом 2020 года — инициатором проекта bychange.me, который «помогает в обучении, переподготовке силовиков, госслужащих и просто людей, уволенных или ушедших с работы по соображениям совести».

Евгений также вел твиттер, где высказывался о ситуации в Беларуси и о работе силовых структур. Сейчас его аккаунт недоступен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».