Почему при COVID-19 люди не чувствуют запахи 2 26.11.2020, 23:01

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фото: pixabay.com

Объясняют ученые.

Кто-то не почувствовал аромат традиционной чашки кофе с утра. Кто-то не ощутил запах бытовой химии, отмывая тарелки после ужина. Потеря обоняния — не такой уж редкий, но очевидный симптом появления в организме коронавирусной инфекции. Почему это происходит? Как долго будет возвращаться обоняние? И вернется ли вовсе?

О том, что зараженные COVID-19 теряют обоняние, заговорили еще в феврале, когда основная вспышка будущей пандемии случилась в китайском городе Ухань. С тех пор коронавирусом заразились миллионы людей. По оценкам специалистов, у значительной части пациентов с COVID-19 наблюдается нарушение обоняния. У многих это сопровождается нарушением или потерей чувства вкуса, пишет onliner.by.

Симптом оказался столь распространенным, что некоторые специалисты рекомендовали именно потерю обоняния использовать в качестве диагностического теста на коронавирусную инфекцию.

Месяцы без запахов

Насколько длительной бывает потеря обоняния? Судя по тем пациентам, которые фигурируют в различных исследованиях, все крайне индивидуально.

У большинства пациентов обоняние пропадает как по выключателю — резко и быстро. Не так резко, но быстро оно возвращается после выздоровления. Обонятельный эпителий регулярно регенерируется — таким образом организм защищается от постоянного воздействия токсинов из окружающей среды.

Однако есть случаи, когда этот процесс затягивается на долгие месяцы. 30-летний Иэн Кантор из Нью-Йорка впервые заразился коронавирусом в начале апреля. Тогда он не почувствовал аромат заваренного им чая со свежими листьями мяты. Мужчина принялся рыться в холодильнике, нюхал банки с огурцами, соусом чили, чесноком, но ничего не чувствовал. Он подумал, что это может быть вызвано сезонной аллергией. Правда, шли месяцы, а обоняние все не возвращалось. Несколько тестов показали у него наличие антител к коронавирусу.

С тех пор прошло семь месяцев, но мужчина по-прежнему не чувствует запахов. Говорит, что это тяжело: здоровые люди и не догадываются, насколько сильно они полагаются на обоняние.

«Если бы горел дом, я бы даже не заметил этого. Это сильно беспокоит. К тому же еда, которая раньше ощущалась хорошей, сейчас на вкус не представляет ничего особенного», — объясняет он. Шоколад на вкус оказывается сладкой резиной.

У других людей, перенесших COVID-19, запахи возвращаются быстрее. Правда, это могут быть не те запахи, которые можно ожидать. У них развивается паросмия — это когда мозг не может определить натуральность запаха. Естественный запах при таком расстройстве трансформируется в неприятный. Как правило, его характеризуют как что-то сгоревшее, гниющее, фекальное или химическое.

27-летняя новозеландка Фрейя Собридж переболела «короной» в марте. На пятый месяц к ней начала возвращаться способность чувствовать запах. Правда, один конкретный: все продукты для девушки отдавали искусственным ароматом клубники.

«Но теперь все пахнет отвратительно и искаженно. Все ненастоящее, все запахи неприятные», — рассказывает Фрейя. Запах лука стал для нее невыносим, а все окружающее пронизывает странный химический аромат. Теперь вся ее еда пахнет так, словно ее обработали средством для мытья окон.

Как долго это может продолжаться? Никто точно сказать не берется. Медики объяснили девушке, что ее паросмия может быть вызвана неправильным соединением аксонов от регенерирующих клеток с обонятельной луковицей. Иногда аксоны «подключаются» не к тому месту, что вызывает нарушения в обонянии. Есть надежда, что спустя какое-то время неправильное «подключение» исправится само по себе. Выраженность симптомов у людей, страдающих паросмией, со временем снижается.

В случае Кантора, к сожалению, прогресса пока не намечается. Он прошел курс стероидов и программу тренировки запахов эфирными маслами, употреблял добавки с бета-каротином для регенерации нервов, пробовал иглоукалывание — ничего не помогло.

Медики предлагают попробовать переливание плазмы, богатой тромбоцитами, которая используется для лечения некоторых типов повреждений нервов. Но ученые предупреждают, что результат вряд ли будет ошеломительным.

Возможный механизм

Но почему и как новый коронавирус лишает своих жертв чувств? На ранних этапах пандемии возникали опасения, что аносмия (потеря обоняния) может быть связана с тем, что вирус через обонятельные нейроны проникает в мозг и может наносить ему непоправимый ущерб. Потеря чувства запаха как раз является последствием такого ущерба.

Нейробиолог Сандип Роберт Датта из Медицинской школы Гарварда развеял эти опасения. По его данным, основной источник поражения находится все-таки в носу, в носовом эпителии. Это слой клеток, который, собственно, и отвечает за регистрацию запахов.

«Похоже, что вирус атакует преимущественно клетки и стволовые клетки, а не напрямую нейроны», — считает он. Правда, ученый не исключает, что нейроны также могут быть затронуты в этом процессе.

У обонятельных нейронов нет рецепторов ACE2, через которые вирус мог бы попасть внутрь. Однако эти рецепторы есть на сустентакулярных клетках обонятельного эпителия. Эти клетки поддерживают баланс ионов соли в слизи, от чего зависят нейроны, отправляющие сигналы в мозг. Стоит нарушить этот баланс — и будет затруднена нейронная передача сигналов.

Вышеназванные клетки на обонятельном эпителии необходимы для поддержания пальцевидных ресничек на обонятельных нейронах, где сосредоточены рецепторы, которые детектируют запахи. Если их физически повредить, то чувство обоняния будет утрачено.

Такая возможность была доказана экспериментально. Нейробиолог Николя Менье из Университета Париж-Сакле во Франции инфицировал SARS-CoV-2 носики золотых сирийских хомячков. За два дня вирус проник в половину стентакулярных клеток хомяков, но в их обонятельные нейроны не смог попасть даже через две недели. Менье заметил и другой важный эффект заражения: обонятельный эпителий полностью отделился. Это напоминало шелушение кожи после ожога.

«Если вы удалите реснички с обонятельных нейронов, вы и лишитесь обонятельных рецепторов, и утратите способность обнаруживать запахи», — резюмировал ученый.

Многочисленные сообщения о потере обоняния при коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 нетипичны для других инфекционных заболеваний. Французский нейробиолог считает, что это крайне специфичный симптом именно нового коронавируса, так как аналогичные эксперименты с заражением другими вирусами не приводили к обширному инфицированию сустентакулярных клеток (да, обоняние ухудшалось, но за счет заложенности носа).

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