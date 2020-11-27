Популярный доктор рассказал, как правильно лечить коронавирус 3 27.11.2020, 8:24

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Евгений Комаровский

Лечить — это не синоним давать лекарства.

Популярный украинский доктор Евгений Комаровский в своем видеоблоге рассказал, как лечить коронавирус, сообщает nv.ua:

— Ранее я рассказывал о том, почему антибиотики не могут вылечить воспаление легких, если оно вызвано вирусом. Антибиотики, назначаемые при вирусных инфекциях, не уменьшают, а увеличивают риск осложнений. И вот после того, как люди вдруг это осознали, в комментариях стал звучать вопрос: «Так если антибиотики не действуют на вирусную пневмонию, как же тогда ее лечить?».

Вообще, ребята, лечение вирусных инфекций, после того, как на земле появились антибиотики, стало принципиально отличаться от лечения инфекций бактериальных.

Да, при бактериальных инфекциях мы назначаем антибиотики. Например, скарлатина, знаменитая детская болезнь, легко лечится пенициллином, а такая же детская болезнь корь, не лечится антибиотиками. Но почему-то в большинстве случаев вирусные инфекции, такие как корь, краснуха, ветрянка, свинка — проходят сами по себе. И большинство РВИ проходят без антибиотиков, и грипп проходит без антибиотиков. И тогда, когда вирус гриппа вызывает вирусную пневмонию, антибиотики тоже не назначаются.

Главное. У нас есть крайне ограниченное количество противовирусных препаратов, которые могут быть использованы при вирусных инфекциях. Один-два препарата, которые действуют на вирус гриппа, например, известный Осельтамивир. Есть препараты, действующие на вирус герпеса, например, Ацикловир и Валацикловир. Есть препараты, действующие на вирус иммунодефицита человека. Есть препараты, действующие на вирус гепатита С. Но против большинства вирусных инфекций препараты не придуманы. И применительно, например, к коронавирусу, который сейчас волнует больше всех, на сегодня лекарств, способных подавлять размножения коронавируса, нет.

Некоторые препараты, например, нашумевший Ремдесивир, продемонстрировали крайне умеренную активность, и они не рекомендуются всем подряд. Кроме того, это очень дорого и не имеет никакого смысла. И от этого все больше и больше отказываются. Но только разве уж те государства и те наши сотоварищи, которым просто некуда девать огромное количество денег, и они готовы попробовать еще и вот это.

Таким образом, если мы имеем вирусную инфекцию, которую невозможно лечить этиотропно (чтобы подавить возбудителя болезни), то наша главная задача — помочь организму самостоятельно справиться с этой инфекцией.

Что для нас важно при коронавирусе? Важно не допустить дефицита кислорода, обеспечить нормальный воздухообмен, не допустить дефицита жидкости в организме. Не допустить энергетической недостаточности. То есть, пить не просто жидкость, а жидкость сладкую, капать растворы глюкозы.

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