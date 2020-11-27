В Беларуси резко выросло количество людей, которые хотят иметь охотничье оружие 1 27.11.2020, 8:57

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Стали известны данные на 1 ноября 2020 года.

В Беларуси резко выросло количество людей, которые хотят иметь охотничье оружие, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Если раньше за год статус охотника получали 1100-1200 человек, то на 1 ноября 2020-го их уже было 1600.

В то же время за последние месяцы у некоторых граждан, которые были осуждены за акции протеста, аннулировали лицензии.

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