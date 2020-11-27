В Беларуси резко выросло количество людей, которые хотят иметь охотничье оружие1
- 27.11.2020, 8:57
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Стали известны данные на 1 ноября 2020 года.
В Беларуси резко выросло количество людей, которые хотят иметь охотничье оружие, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».
Если раньше за год статус охотника получали 1100-1200 человек, то на 1 ноября 2020-го их уже было 1600.
В то же время за последние месяцы у некоторых граждан, которые были осуждены за акции протеста, аннулировали лицензии.