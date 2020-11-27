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Жители Чижовки: В войне против народа нельзя победить

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  • 27.11.2020, 9:44
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Жители Чижовки: В войне против народа нельзя победить

Минский микрорайон выступил с мощным посланием.

Жители Чижовки выступили с мощным посланием силовикам переходить на сторону народа, а также поддержали бывшего следователя СК Евгения Юшкевича, против которого возбуждено уголовное дело.

«В войне против народа нельзя победить. Он убежит, а вы успеете?», — задают жители Чижовки вопрос, который тревожит многих в окружении «таракана».

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».

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