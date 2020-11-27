Медики установили время наибольшей заразности коронавируса 27.11.2020, 10:20

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В это время самоизоляция пациента особенно актуальна.

COVID-19 наиболее заразен в первые 5 дней после появления симптомов, как показало исследование. Его результаты показывают тот срок, в который самоизоляция пациента особенно актуальна, пишет healthinfo.ua.

В первые 5 дней после появления характерных симптомов коронавируса отмечается период максимальной заразности пациента, как показало исследование ученых из University of St Andrews. Они также выяснили, что в образцах мокроты, взятых более чем через 9 дней после появления симптомов, живого вируса выявить не удается. Но генетический материал патогена можно обнаружить и через несколько недель, как в дыхательных путях так и в анализе стула. Впрочем, заразиться этим материалом нельзя.

Опубликованное журналом Lancet Microbe исследование оценивало вирусную нагрузку - количество вирусов, выявляемых в верхних дыхательных путях на раннем этапе после заражения. Авторы исследования предварительно изучили 98 других работ на эту тему, чтобы их выводы были обоснованными. Они следили за тем, какое количество SARS-CoV-2 можно обнаружить между полостью рта и легкими в различные периоды времени.

Помимо собственно COVID-19 авторы исследования также наблюдали за двумя другими родственными коронавирусами - атипичной пневмонией и ближневосточным респираторным синдромом (MERS). Проведён первый системный метаанализ, оценивающий уровень вирусной нагрузки в течение определенного периода времени. Установлено, что показатели вызвавшего мировую пандемию вируса максимальны в организме человека на момент появления симптомов и в следующие 5 дней. В противоположность этому, пиковые показатели атипичной пневмонии и MERS отмечаются на 10-14-й и 7-10-й дни, соответственно, после появления симптомов.

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