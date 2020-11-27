«Вождь» в капкане 1 27.11.2020, 11:07

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Фото: AP

Дряхлеющий руководитель давно потерял связь с действительностью.

Наиболее уязвимая часть любого антидемократического политического режима вождистского типа – это персона самого авторитарного лидера. Россия уже не в первый раз в своей истории приближается к моменту, когда у ее руля находится дряхлеющий руководитель, давно потерявший связь с действительностью и здоровье которого вызывает огромные опасения, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Это вообще одно из проклятий страны — пролетарский вождь Ленин в состоянии маразма, деструктивность и садизм Сталина, три больных генсека эпохи застоя: сердечник Брежнев, почечник Андропов, легочник Черненко, а также алкоголизм президента Ельцина со всеми вытекающими последствиями, — историю России можно изучать по диагнозам ее правителей.

Осознавая этот секрет большой политики немолодой Путин всеми силами стремился убедить народ, что он, дескать, ни чета его слабосильным предшественникам. Он пышет здоровьем: то за амфорами погружался, то со стерхами летал, то своим голым торсом хвалился.

Но это все образы давно минувших дней. Теперь с Путиным творится что-то неладное. В иностранных СМИ все чаще мелькают сообщения, что у него наметились признаки прогрессирующей болезни Паркинсона, другие говорят об онкологии, как ранее у президента Венесуэлы, живчика Чавеса.

Что интересно на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сеченым Путин, чтобы показать, что с координацией у него все хорошо, даже погладил левой рукой скипетр в лапе орла на подставке для канцелярии, стоящей подле него. При этом почти всю встречу было видно, что его правая рука бездействует и неподвижно свисает под столом.

Ходят слухи, что Путину проведены операции, но нужны еще новые, но он не доверяет никому, т.к. боится, что его попросту могут убить его завистливые соратники, осознающие, что путинскому самодержавию приходит конец.

Путин попал в капкан, ведь Россию он боится покидать, а самой России врачам доверия нет, ведь приснопамятный Евгений Чазов аж трёх генсеков на тот свет экспортировал, за что получил в итоге пост министра здравоохранения, да и сам жив до сих пор.

На фоне этого уже запущен процесс трансфера власти, состоящий из серии операций прикрытия. Во-первых, в январе 2020 г. произошла замена правительства на абсолютно безликий и технократический кабинет Мишустина. Во-вторых, для отвлечения внимания проведена «конституционная реформа» с обнулением, чтобы показать народу тот факт, что Путин при делах и хочет править вечно. Но зачем тогда ему позиция пожизненного сенатора? В-третьих, Путин использует пандемию, чтобы хоть как-то прикрываясь нею скрыть упадническое состояние своего здоровья, и как-то остаться при власти на доживании.

Первые инстанции, которые понимают, что на самом деле происходит — это российские спецслужбы, в частности ФСБ. Здесь, по традиции, заложенной еще во времена МГБ-КГБ СССР, начали готовится к замене вождя, и постепенно, как бы исподволь, развенчивают культ личности Путина. В оборот взяты его «семейные» и «любовные» связи.

Издание The Insider, используя данные, слитой базы ФНС, установило, что любовница Путина Алина Кабаева в 2018 г. на позиции главы совета директоров «Национальной медиа группы» получила 0,8 млрд.руб. Таким деньгам даже глава «Газпрома» Миллер может позавидовать.

Другое издание «Проект» раскрыло информацию о миноритарии банка «Россия» Светлане Кривоногих, которая родила в 2003 г. Путину внебрачную дочь, за что получила огромные бонусы: акции банка, горнолыжный курорт «Игора», шоу-пространство «Ленинград Центр», недвижимость и яхту.

Подобные выбросы компромата по самой святой для Путина теме – семьи, это запуск процесса его устранения от власти уже в 2021 г. путем отправки на почетную пенсию, подобно тому, как это случилось с Никитой Хрущевым в 1964 г.

Как раз перед его уходом КГБ запускало с подачи Шелепина различные компрометирующие слухи о нем, злостные анекдоты, формируя нужное общественное мнение для его устранения.

Но есть большая разница между СССР и путинской Россией. В Союзе были институты власти, кроме вождя – это ЦК КПСС. Путин оставляет лишь «черную дыру», несущую России многие бедствия.

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