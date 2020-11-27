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Ученые сообщили о рождении человека, способного прожить тысячу лет

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  • 27.11.2020, 11:17
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Ученые сообщили о рождении человека, способного прожить тысячу лет

В современной науке началась эра борьбы со старостью.

В Великобритании доктор Обри де Грей, являющийся одним из учредителей фонда SENS, заявил, что в мире уже родился человек, который способен прожить 1000 лет. По его словам, в современной науке скоро начнется эра борьбы со старостью, пишет lenta.ua.

Фонд SENS специализируется на изучении процесса старения организма и поиске средств для того, чтобы продлить человеческую жизнь. По словам Грея, уже сейчас существует некий индивид, который сможет дожить минимум до 1000 лет благодаря иммунитету ко всем заболеваниям, имеющимся в природе. В течение 20 лет ученым удастся создать препарат, способный останавливать возрастные изменения в организме. После этого останется только справиться с вирусами и патологиями, что позволит сделать максимальный возраст человека неограниченным.

«Старение каждый день убивает до 110 тысяч человек во всем мире. Оно причиняет страдания и просто губит жизнь на Земле. Многие уверены, что обратить данный процесс вспять невозможно, но это не так. Данная проблема уже сейчас поддается технологическому вмешательству», - рассказал Грей.

В ООН ранее заявляли, что в течение 30 лет численность людей старше 60 лет будет минимум в два раза больше, чем сейчас. По словам Грея, данная тенденция говорит о том, что показатели начнут увеличиваться в геометрической прогрессии. Из-за этого уже сейчас необходимо разрабатывать противовирусные препараты нового поколения, способные продлевать жизнь не стареющему человеку.

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