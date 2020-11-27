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Нового поезда «Пинск-Минск» еще нет, а билеты уже подорожали на четверть

  • 27.11.2020, 11:27
Нового поезда «Пинск-Минск» еще нет, а билеты уже подорожали на четверть

Поезд начнет курсировать с 13 декабря.

Проезд в новом поезде из Пинска в Минск и обратно по выходным будет стоить дороже на 25%, пишет сайт media-polesye.by.

Прежняя стоимость билета — 9,95 рубля. Выяснилось, что с нового графика к составам дизель-поездов PESA ДП3 будет применяться дополнительный коэффициент к стоимости билета (цена до Пинска без него составляла бы 9,95). В связи с этим дорожает проезд и на всех остальных маршрутах бизнес-класса, по которым курсируют трёхвагонные составы ДП3 (Минск — Полоцк, Минск — Гродно (рейс № 731/732), Могилев — Полоцк, Могилев — Гомель), сообщает БелЖД.

Билет от Пинска до Минска будет стоить 12 рублей 45 копеек.

Поезд начнёт обслуживать маршрут с 13 декабря.

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