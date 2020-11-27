Опять девальвация 4 27.11.2020, 11:46

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Уже четвертый день подряд в Беларуси дорожает валюта.

На БВФБ в пятницу 27 ноября доллар и евро подскочили до максимума за три недели, а российский рубль до максимума за 10 недель. Валютная корзина подорожала на 0,29%.

С начала недели корзина валют выросла в цене уже на 1,29%, но с начала ноября рост составил всего 0,43%.

Белорусская валютно-фондовая биржа

Курс доллара вырос на 0,0105 BYN до 2,5775 BYN/USD. Это максимальный уровень за 21 день, пишут banki24.by

Напомним, что еще в понедельник доллар находился на минимуме за четыре недели, а к пятнице он поднялся до максимума за три недели.

Курс евро подскочил еще на 0,0183 BYN до 3,0769 BYN/EUR — максимума за 23 дня.

Евро вместе с долларом дорожает уже четвертый раз подряд.

Курс российского рубля поднялся на 0,0034 BYN до 3,4010 BYN/100 RUB.

Сотня российских рублей подорожала до максимума за 70 дней. Российский рубль дорожает уже девятый раз за последние десять торговых сессий.

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