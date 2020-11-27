Брестчанка: На «Черную пятницу» не пойду, банально – нет денег 9 27.11.2020, 12:05

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Журналисты спросили у прохожих их мнение о Black Friday в нашей стране.

В Беларуси Black Friday пройдет 27 ноября. Считается, что именно в этот день можно купить товар с очень «вкусной» скидкой.

Корреспонденты «Брестской газеты» прошлись по улицам города и спросили у прохожих, знают ли они о том, что на носу время скидок, планируют ли шопинг в этот день, и сколько денег готовы потратить.

Мария, финансовый аналитик:

– Про «Черную пятницу» знаю. Планирую даже сходить на шоппинг. Раньше ездила за покупками в день распродажи за границу. Бывала в Польше и Литве. Заметила, что скидки там обычно намного больше, чем у нас. Вернее, цены ниже. К подобным акциям отношусь хорошо. Сейчас делаю ремонт, поэтому покупки в «черную пятницу» будут непосредственно связаны с товарами для дома. Уже отслеживала, что сколько будет стоить в интернет-магазинах. И в пятницу цены будут действительно ниже.

Думаю, «Черные пятницы» устраивают из-за избытка товара на складе. Это вызывает больший спрос, вследствие чего увеличиваются продажи. Вследствие чего это выгодно торговым сетям, а также покупателям. Для них это отличная возможность приобрести что-то с большой скидкой. Конечно, плазму за 70$ не купишь, как в Америке, но тем не менее.

Ирина, в декретном отпуске:

– Признаться, я периодически обращаю внимание на распродажи, но это не доходит до фанатизма. Завтра схожу в некоторые торговые центры, возможно, что-то куплю своей дочке. Хотя много денег я уже потратила во Всемирный день шопинга на китайских сайтах.

Мне кажется, «Черная пятница» придумана с целью привлечения покупателей и заработка на товарообороте.

Екатерина, мастер по маникюру:

– Знаю, что в Беларуси пройдет «Черная пятница». Однако на шоппинг не пойду – в Бресте некуда. Раньше ездила в дни распродаж в Польшу. Там совершать покупки намного лучше. Во-первых, много торговых центров. Во-вторых, большой выбор одежды в магазинах известных брендов. Если в Бресте выбора нет вообще, то в Минске он очень слабый. В целом, к таким распродажам отношусь положительно. Каждый год их жду. К сожалению, сейчас положение не очень хорошее, чтобы ездить на шоппинг за пределы страны. Но я все равно кое-что заказала из Польши.

Считаю, что за границей товары действительно продают со скидкой, а у нас… Устраивают, как мне кажется, «Черные пятницы» для того, чтобы «подсластить» людей к новым коллекциям. Либо продать то, что не успели.

Полина, студентка:

– На «Черную пятницу» в Бресте я не пойду. Банально – нет денег. Знаю, что в этот день магазины устраивают распродажи, хотя я сомневаюсь, что это действительно так. Иногда ведь наоборот цены завышают, чтобы потом устроить так называемую распродажу. Хотя к самим скидкам хорошо отношусь.

Екатерина, танцовщица (фотографироваться отказалась):

– Про «Черную пятницу» наслышана. На шоппинг не пойду – нет необходимости. Раньше тоже никогда ничего не покупала на таких распродажах. В целом, к скидкам в этот день отношусь хорошо. Сетевые магазины устраивают «Черные пятницы», как мне кажется, лишь для того, чтобы привлечь покупателей к своему товару.

Виктория, студентка:

– Знаю, что 27 ноября объявлено «Черной пятницей», когда товары можно приобрести с хорошей скидкой. Хотя бывает, что цены поднимут, чтобы потом скорее продать товар с прошлых коллекций с мнимыми скидками. Если позволит время, то загляну в какой-нибудь торговый центр. Потратить планирую рублей 50, чтобы купить куртку или джинсы. Еще, правда, ничего не присмотрела. Если что-то понравится – куплю.

Лидия Ивановна, пенсионерка, фотографироваться отказалась:

– «Черная пятница» – это что? Чтобы надурить людей по-черному? Не верю, что в магазинах в этот день действительно будут скидки. Они что, из ума выжили, чтобы себе в убыток работать? Не ходила я на эти «лохотроны» и не пойду!

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