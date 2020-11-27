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В России и Грузии зафиксировали новые коронавирусные антирекорды

  • 27.11.2020, 12:05
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В России и Грузии зафиксировали новые коронавирусные антирекорды

Правительство Грузии вводит частичный локдаун.

В России и Грузии зафиксировали новые антирекорды по количеству случаев заражения COVID-19 за сутки, сообщает Charter97.org со ссылкой на национальную статистику обеих стран.

По данным оперативного штаба РФ, за минувшие сутки в России обнаружили более 27 500 новых случаев в 85 регионах. Почти 500 пациентов с коронавирусом умерли.

Всего с начала пандемии в РФ обнаружили более 2,2 млн случаев заражения, почти 40 тысяч из них летальные.

Страна занимает четвертое место в мире по общему числу инфицированных после США, Индии и Бразилии.

В Грузии впервые с начала пандемии суточный показатель заболеваемости превысил 4700 случаев инфицирования. За сутки умерли 37 человек.

Всего в стране обнаружили более 123 тысяч заболевших, более 1100 из них летальные.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 правительство Грузии вводит частичный локдаун с 28 ноября по 31 января с послаблением в период новогодних праздников.

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