В России и Грузии зафиксировали новые коронавирусные антирекорды
- 27.11.2020, 12:05
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Правительство Грузии вводит частичный локдаун.
В России и Грузии зафиксировали новые антирекорды по количеству случаев заражения COVID-19 за сутки, сообщает Charter97.org со ссылкой на национальную статистику обеих стран.
По данным оперативного штаба РФ, за минувшие сутки в России обнаружили более 27 500 новых случаев в 85 регионах. Почти 500 пациентов с коронавирусом умерли.
Всего с начала пандемии в РФ обнаружили более 2,2 млн случаев заражения, почти 40 тысяч из них летальные.
Страна занимает четвертое место в мире по общему числу инфицированных после США, Индии и Бразилии.
В Грузии впервые с начала пандемии суточный показатель заболеваемости превысил 4700 случаев инфицирования. За сутки умерли 37 человек.
Всего в стране обнаружили более 123 тысяч заболевших, более 1100 из них летальные.
Из-за роста заболеваемости COVID-19 правительство Грузии вводит частичный локдаун с 28 ноября по 31 января с послаблением в период новогодних праздников.