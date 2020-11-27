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Ученые: Горы в Центральных Альпах растут ускоренными темпами

  • 27.11.2020, 12:42
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Ученые: Горы в Центральных Альпах растут ускоренными темпами

В чем причина необычного геологического явления?

Сравнив скорость роста и эрозии гор в разных регионах Альп, геологи выяснили, что в центральной части этого хребта горы продолжают быстро расти. За тысячу лет они становятся выше примерно на 40 см. Статью с описанием исследования опубликовал научный журнал Earth-Science Reviews.

На Земле горы образуются в месте стыка литосферных плит – огромных участков земной коры. Эти плиты постоянно движутся, но на очень незначительное расстояние – на считанные миллиметры за тысячи лет. Например, около 150 млн лет назад в сторону Евразийской плиты начала двигаться Адриатическая плита, в результате чего начали образовываться Альпы. Это движение продолжается и сейчас, благодаря чему Альпы растут до сих пор.

Ранее считалось, что рост гор уравновешивается за счет эрозии – разрушения горных пород под действием ветра, воды, солнечного света и других причин. Геологи во главе с Ромэном Делюнелем из Бернского университета (Швейцария) решили выяснить, насколько быстро растут Альпы и действительно ли эрозия успевает за этим процессом.

Чтобы выяснить это, ученые проанализировали образцы кварцевого песка со дна более чем 350 рек, текущих в альпийском регионе. Этот песок образуется в результате эрозии, дожди вымывают его из горных пород и в конечном итоге он оказывается в местных водных потоках.

Ученые подсчитывали, сколько в частицах кварца было бериллия-10 – изотопа, который образуется в результате ядерной реакции, вызываемой космическими частицами. Чем дольше кварц находится на поверхности планеты, тем дольше он подвергается космическому излучению и тем больше в нем бериллия-10. Таким образом, подсчет концентрации этого изотопа помогает вычислять возраст той или иной поверхности.

Оказалось, что Альпы растут гораздо быстрее, чем разрушаются. Скорость эрозии в разных регионах была разной: быстрее всего горы разрушались на юго-западе Швейцарии, в кантоне Вале: там за тысячу лет хребет терял около 75 см. Медленее всего эрозия проходит на востоке Швейцарии – около 14 см за тот же период. В среднем же скорость эрозии колеблется вокруг показателя в 40 см за тысячелетие.

"Это оказалось большим сюрпризом, поскольку раньше мы считали, что рост Альп и эрозия находятся в равновесии", – отметил один из авторов работы, Фриц Шлюнеггер из Бернского университета. Дело в том, что за тысячу лет центральные Альпы становятся выше примерно на 80 см. То есть разница между ростом и разрушением в центре Альп составляет около 40 см. "Это означает, что центральные Альпы до сих пор растут, и растут быстро".

При этом в восточных Альпах эрозия уравновешивает рост, а в западных она происходит даже быстрее.

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