Студентов МГЛУ собрали в одной аудитории на экзамен 27.11.2020, 12:55

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Учащиеся возмущены, потому что больным на COVID-19 сдавать экзамен дистанционного не разрешили.

На экзамен по языковедению выделили небольшую аудиторию. В итоге около 50 человек должны были находиться рядом, передает «Белсат».

- Мы очень возмущены тем, что администрация не позаботилась о предоставлении возможности больным на Covid студентам сдавать сессию дистанционно.

Декан переводческого факультета пришел проверить обстановку, потому что больная коронавирусом студентка именно с его факультета. Немного позже зашла ректор. Пожелала всем успехов, а просьбы сменить аудиторию проигнорировала.

В период сессии студенты очень плотно стоят в коридорах. В этом году в толпе стояли еще и ковидные студенты, - говорят студенты МГЛУ.

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