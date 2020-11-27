закрыть
27 ноября 2020, пятница, 14:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Армия США опубликовала секретную информацию о наемниках Вагнера в Ливии

  • 27.11.2020, 13:12
  • 5,524
Армия США опубликовала секретную информацию о наемниках Вагнера в Ливии

Пентагон установил численность и местоположение российских контингентов в стране.

"В среду армия США раскрыла щекотливые подробности о масштабной операции российских наемников в охваченной гражданской войной Ливии", - сообщает немецкий таблоид Bild (перевод — inopressa.ru).

"В докладе, публикуемом ежеквартально, министерство обороны США, основываясь на наблюдениях Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM), сообщило, что в охваченной гражданской войной Ливии активны до 4 тыс. контролируемых Кремлем наемников - все они воюют на стороне мятежного генерала Халифы Хафтара и его армии", - передает издание.

"Дословно в опубликованном докладе США говорится, что, согласно оценкам, в последнем квартале в "Ливии были заняты около 2 тыс. членов группы Вагнера". Также предполагается, "что в Ливии находятся около 2 тыс. поддерживаемых Россией сирийских бойцов".

"Приоритетными задачами группы Вагнера в Ливии является оборона Сирта (города, находящегося на текущей линии фронта между враждующими сторонами - Прим.ред.), авиабазы Аль-Джуфра и оборонительной линии между двумя этими двумя пунктами", - говорится в американском докладе о ситуации в Ливии".

"Доклад раскрывает еще две щекотливые детали о российских "вагнеровцах", - пишет Bild. - Во-первых, как говорится в докладе, режим Путина предоставил группе Вагнера "14 российских боевых самолетов", чтобы "поддержать с их помощью Ливийскую национальную армию". То есть, говоря открытым текстом, российские наемники впервые обладают собственной военной авиацией, с помощью которой они могут совершать операции по поручению Кремля и военачальника Халифы Хафтара".

"Во-вторых, американская армия считает, что операцию группы в Ливии финансирует не только Россия, но и крупнейший союзника генерала Хафтара, который, как известно, находится в Дубае. Конкретно об этом говорится: "финансирование деятельности группы, возможно, предоставляют Объединенные Арабские Эмираты", - передает издание.

"Военный аналитик и эксперт по Ливии Джозеф Демпси из Международного института стратегических исследований придает особое значение фактическому предоставлению генералу Хафтару российской военной авиации. "Отправка как минимум 12 многоцелевых истребителей МиГ-29 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 означает существенное увеличение потенциала воздушных сил, поддерживающих Хафтара", - сказал Демпси в разговоре с Bild".

"Впрочем, по его словам, точный характер этого участия не ясен, так как "пока нет подтверждений того, что после своего прибытия из России через Сирию в мае эти самолеты непосредственно использовались в боевых действиях". Некоторые наблюдатели указывают на то, что на двух боевых самолетах Су-24, продемонстрированных недавно во время военного маневра Хафтара, был нанесен флаг Ливии. (...) Однако эксперт считает, что "крайне маловероятно, что экипаж этих самолетов действительно был ливийским; вероятнее, что они являются членами российских ВВС или недавно были уволены". То есть Демпси предполагает, что за штурвалом самолетов сидели "вагнеровцы".

"Bild направил правительству ФРГ запрос о том, не являются ли новые разоблачения американской армии доказательством нарушения Владимиром Путиным данного в Берлине обещания поддерживать оружейное эмбарго ООН в отношении Ливии".

"Министерство иностранных дел дало ясный ответ: многочисленные "сведения подтверждают активность группы Вагнера в Ливии. В этой связи Евросоюз недавно ввел санкции в отношении связанного с группой Вагнера российского олигарха Евгения Пригожина. ЕС оставляет за собой право ввести дальнейшие санкции в отношении лиц и объектов, мешающих мирному процессу в Ливии или нарушающих оружейное эмбарго ООН", - передает Bild.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ночной десант на рубеже двора и дома
Ночной десант на рубеже двора и дома Владимир Халип
Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина