Известный доктор перечислил основные мифы о коронавирусе 27.11.2020, 13:25

2,764

Евгений Комаровский

Евгений Комаровский дал полезные рекомендации.

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский перечислил основные мифы о коронавирусной инфекции нового типа. Видео по теме появилось на странице врача в сервисе YouTube, пишет lenta.ua.

Комаровский, по его собственным словам, находится сегодня "в эпицентре" вопросов о коронавирусе, поэтому ознакомлен со всеми основными мифами и легендами о COVID-19. Врач, в частности, напомнил, что в самом начале пандемии люди боялись заказывать товары с AliExpress и употреблять бананы, так как считалось, что это может обернуться заражением. Потом появился миф о том, что вирус — это результат деятельности китайских спецслужб.

"Сейчас ситуация усугубилась — появились мифы, связанные с жуткими советами по лечению. То нужно дышать парами водки, то делать ингаляции содой, то капать в нос раствор конского навоза, то еще что-то — народное творчество в этом плане принимает какие-то совершенно чудовищные формы", — сказал доктор.

Комаровский объяснил, почему мифы о лечении COVID-19 становятся популярными. "Например, человек слышал, что вирус можно убить, если закапывать в ноздри морковный сок. И вот он занимается этой глупостью и в какой-то момент выздоравливает. Просто потому, что его организм самостоятельно смог преодолеть вирус. Но человек, конечно, уверен, что ему помог именно морковный сок", — заявил врач.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».