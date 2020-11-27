Киевский ген, тень Маккейна и уступка югу Максим Михайленко, «Деловая столица»

27.11.2020, 13:42

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Кадровые назначения Джо Байдена усиливают роль в международной политике.

Итак, избранный президент США Джо Байден определился со своей внешнеполитической командой – и состав ее был достаточно предсказуем.

Правда, изначально необходимо сделать два уточнения.

Патриарх-кадровик

Во-первых, не факт, что именно в таком составе эти три ключевых чиновника – госсекретарь, советник по национальной безопасности и полномочный представитель США в ООН дотянут до финальных кабинетных назначений. Ведь двое – глава внешнеполитического ведомства и посол в ООН – проходят сквозь профильный комитет Сената, а судьба большинства в верхней палате Конгресса определится только в начале января, после второго тура двух сенатских гонок в Джорджии. Для минимального большинства в этой ключевой для законодательного и контролирующего процесса в США палате демократам необходимо выиграть обе – а это из сегодняшнего дня выглядит не слишком вероятно.

Впрочем, по-видимому, избранный президент учел этот момент, поскольку изначально называвшаяся кандидатура Сьюзен Райс на пост госсекретаря для республиканцев была бы явно неприемлемой: к ней, на пару с Хиллари Клинтон, приклеили ярлык ответственности за убийство американского посла Кристофера Стивенса в сентябре 2012 года в Бенгази. Отсюда, частично, и вынужденная замена – называвшаяся среди прочих кандидатура Энтони Блинкена.

Во-вторых, очевидно, что Байдену, в его специфическом положении патриарха партии (все-таки в таком возрасте и с таким многоуровневым опытом американские лидеры раньше не приходили – в обычном сценарии претендент завоевывает партию как бы наскоком, выдвигаясь на праймериз) необходимо примирить группировки внутри этой огромной структуры.

Отсюда реверансы в сторону ультралевых – кандидатура в представители США в ООН, афроамериканка Линда Томас-Гринфилд, и в сторону умеренного "клана Клинтонов" – кандидатура советника по национальной безопасности Джейка Салливана. При этом все вышеперечисленные прошли иерархию президентского аппарата и/или Госдепартамента, балансируют поколения, течения и географию партии. Следует отдать должное Байдену: он подтвердил репутацию отличного кадровика.

Все дороги ведут в Киев

Энтони (Тони) Джону Блинкену – 58 лет, он уроженец города Нью-Йорк и представитель известной дипломатической династии. Отец, выпускник Гарварда и пилот ВВС в годы Второй мировой войны Дональд Блинкен – в прошлом инвестиционный банкир, председатель наблюдательного совета университета штата Нью-Йорк и посол США в Венгрии (1994-97), в критический момент венгерских реформ. Дядя, Алан Блинкен – посол США в Бельгии в 1993-97 годах. Прадед – уроженец Киева Меир Блинкен – известный писатель и публицист на идиш.

Тони некоторое время рос и учился во Франции, живя в семье отчима, влиятельного международного юриста по вопросам Холокоста, уроженца Польши Самуила Писара.

В общем, даже на самой ранней стадии либеральный интервенционизм в качестве бэкграунда будущего госсекретаря угадывается довольно легко. Сам он тоже юрист – позади первая степень в Гарварде и Колумбийском университете в федеральной столице, Вашингтоне, где (а также в Париже) он некоторое время практиковал право.

Политическая карьера Тони Блинкена начинается в 1988 году, когда он работал в кампании демократа Майкла Дукакиса, разгромно проигравшего в том году Джорджу Бушу-старшему. Одним из других героев той кампании как раз и был Джо Байден. А на работу в Белый Дом Тони Блинкен вышел уже в 1994 году при Билле Клинтоне – целых семь лет он входил в состав аппарата Совета по национальной безопасности при президенте США.

В частности, он работал специальным помощником президента и руководителей совета по написанию речей (в общем, был спичрайтером Клинтона по внешнеполитическим вопросам). В конце 90-х Блинкен – директор управления Совета по европейским и канадским делам. Практически всю эпоху президентства Джорджа Буша-младшего Тони Блинкен возглавлял кадровое управление сенатского комитета по иностранным делам.

Второе пришествие в Белый Дом Блинкен осуществил в 2008 году – весь первый срок Барака Обамы он служил советником по национальной безопасности Джо Байдена (тогдашнего вице-президента), затем – ровно два года заместителем советника по национальной безопасности уже президента. Наконец, последняя до нынешнего времени правительственная должность Тони Блинкена – заместитель госсекретаря США, с нее он и ушел в оппозицию зимой 2017 года. После занимался частным консультированием в собственной лоббистской фирме, из которой ушел для участия в президентской кампании Байдена.

Блинкена можно назвать внешнеполитическим ястребом, спокойно относящимся к интервенционализму и плохо – к диктаторам. Он запомнился тем, что публично называл Владимира Путина международным преступником и сыграл заметную роль в формировании политики санкций против России, а также в строительстве всей системы американского влияния при президентах-демократах на Ближнем Востоке и в Афганистане.

Украинские дипломаты хорошо познакомились с Блинкеном в период после Революции Достоинства, так что ветеранам внешней политики Киева к нему привыкать не придется. Неприятных сюрпризов для Украины от него можно не ожидать (разве что играет на гитаре, и его две песни можно найти на известном ресурсе – и неуклюжая попытка этим воспользоваться может поставить Киев в неловкое положение). Теперь интересно, скорее, кем будут закрыты остальные вакансии в руководстве нового Госдепартамента.

Все в семью

Джейку Джереми Салливану, выдвинутому избранным президентом на пост советника по национальной безопасности, на днях исполнится 44 года. Уроженец штата Вермонт (кивок сенатору Берни Сандерсу), выросший в Миннесоте (кивок сенатору Эми Клобушар), Салливан – выпускник юрфака Йельского университета, и Оксфорда – политолог-международник. Можно сказать, что Салливан всю жизнь работает по специальности – в частности, в институте Брукингс он был помощником Строуба Тэлбота, формировавшего внешнюю политику США на постсоветском пространстве в эпоху президентства Клинтона.

Свою карьеру Салливан начинал в судейских аппаратах и в преподавании, но затем стал главным юрисконсультом сенатора от штата Миннесота (и недавнего кандидата в выдвиженцы от Демократической партии на президентских выборах) Эми Клобушар, которая, естественно, ввела Салливана в круг Клинтонов.

В избирательной кампании 2008 года именно Салливан готовил сначала Хиллари Клинтон, а затем и Барака Обаму к дебатам. При госсекретаре Клинтон Джейк Салливан занял должность заместителя начальника аппарата Госдепартамента и директора управления политического планирования. В 2013 году он сменил Тони Блинкена на должности советника по национальной безопасности при вице-президенте Байдене.

О Салливане, в частности, известно, что он имел отношение к планированию американской внешней политики на сирийском, ливийском и бирманском (Мьянма) направлении. Также, утверждалось, что Салливан, наряду с другими чиновниками внешнеполитической команды Обамы-Байдена занимался вопросами, связанными с иранской ядерной сделкой.

С 2014 года Салливан занимался частной практикой, в частности, в Лондоне, а также работал в мозговых центрах (таких как Карнеги, чей нынешний руководитель посол Бернс тоже может получить некий пост в новой администрации) и консультировал избирательные кампании.

Женат Джейк Салливан на Мэгги Гудлендер, бывшей старшей политической советнице сенаторов Джо Либермана и Джона Маккейна. Так что, как видим, "все в семью". В целом, несмотря на специфическое отношение в неоконсервативных (во внешней политике) кругах к фонду и центру Карнеги, который слишком глубоко и активно занимался постсоветской Россией, в связи с чем, скажем вежливо, нередко отмечен в излишней к ней мягкости.

Но вряд ли это касается лично Салливана, проведшего многие годы с Клинтон и Байденом, а кроме того, пострадавшего от взлома российскими хакерами серверов Демпартии в качестве штабиста Клинтон. Можно ли говорить о том, что это назначение ведет к пересмотру политики США в отношении Ирана – сказать трудно. Но то, что Вашингтон будет стремиться к большему консенсусу с европейцами на персидском направлении, является тезисом современной доктрины Демпартии. Путину же это явно ничем не поможет.

В порядке компенсации

Наконец, кандидатом в постоянные представители США в Совбезе ООН названа Линда Томас-Гринфилд, 68-летняя уроженка штата Луизиана – человек для Госдепа тоже не новый. В 2004-6 годах, то есть при президенте Буше-младшем, Томас-Гринфилд служила помощницей заместителя госсекретаря (Колина Пауэлла, затем Кондолиззы Райс) по вопросам демографии, миграции и беженцев.

В 2008-12 годах она была послом США в Либерии, а во втором сроке Барака Обамы возглавляла кадровое управление дипломатической службы США. В 2017 году Томас-Гринфилд попала под "чистку", устроенную Трампом в Госдепартаменте, так что теперь, можно сказать, получит своеобразную компенсацию.

Кроме собственно африканских вопросов (которыми США, допустив на этот богатый и неспокойный континент китайцев и русских, вновь будут заниматься) и разборки завалов в нынешней миграционной политике, Томас-Гринфилд в силу назначения должна служить символом внимания новой администрации к голосующему за республиканцев Югу (притом, что вторую степень он получала уже в Висконсине). Как (и если) она будет проводить американскую линию в Совбезе, сказать пока трудно, поскольку такая линия является коллективным продуктом.

Подводя итог, следует обратить внимание на то, что Байден в своих назначениях полагается, в первую очередь, на опыт, системность и потенциал личного взаимодействия, что хорошо (публичные политики и фрики на ключевых должностях порядком поднадоели за эти четыре года). В то же время заскорузлость бюрократических процедур может несколько затянуть некоторые политические процессы.

Вместе с тем, в том, что волнует Киев, а именно в оценке и ответах на российско-украинский вооруженный конфликт – на сегодняшний день невозможно рассмотреть каких-либо рисков или девиаций с американской стороны, в свою очередь пережившей вторжение путинского криминально-террористического режима во внутреннюю политику США. Похоже, вопрос соответствия – по уровню адекватности и профессионализма – теперь может быть задан именно украинской стороне. К счастью, пока что это соответствие сохраняется на уровне МИДа и СНБОУ, а как будет дальше – поглядим.

Максим Михайленко, «Деловая столица»

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