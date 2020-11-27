«Штраф, который я уже заплатил, списали со счетов четыре раза» 8 27.11.2020, 13:48

3,615

После суда белорус остался с минусом на картах.

Валентина судили по статье 23.34 КоАП. Пятого октября суд Смолевичского района присудил ему штраф в 270 рублей, пишет «Онлайнер». Оплатить его нужно было в течение 40 дней, что Валентин и сделал 13 ноября: через ЕРИП погасил всю сумму. А буквально на днях одна за другой посыпались СМС о списании денег с разных счетов. Валентин говорит, минус отобразился даже на кредитной «Халве» от «МТБанка».

— Чек я сохранил и посчитал ситуацию исчерпанной, ведь платил вовремя и по реквизитам, полученным от судьи, — рассказывает Валентин и показывает чек.

— Но 24 ноября в 16:40 мне пришло сообщение о списании с моей валютной карты «Белинвестбанка» $116,25, или 297 рублей (сам штраф 270 рублей). Позвонил в суд города Смолевичи, отправили в отдел принудительного исполнения моего района. Пообещали все вернуть, нужно только предоставить чек. Я сбросил данные для возврата и подумал, что на этом все.

Но вечером мужчина случайно заметил СМС о списании денег со второй карты «Белинвестбанка». Там был остаток 53,94 рубля, и весь этот остаток сняли до нуля.

— Было бы больше — списали бы те самые 297 рублей, — говорит Валентин. — Позже я проверил карту «МТБанка». С нее тоже сняли 297 рублей. Таким образом, вогнали в минус на 222 рубля и заблокировали.

Для интереса Валентин проверил еще и карту «Халва» от «МТБанка», которой давно не пользовался. Оказалось, с нее также списали аналогичную сумму. На карте было 26 копеек собственных средств. Их списали и вогнали карту в минус на оставшуюся сумму.

На следующий день Валентин стал снова звонить в отдел принудительного исполнения.

— Работник ОПИ сказал, что это странно, мол, они делали запрос на разовое снятие 297 рублей. Даже сбросили по Viber фото постановления, — отмечает мужчина.

— После звонка карты от «МТБанка» разблокировали, но весь остаток в 74,18 рубля с карты сняли. По итогу ОПИ четыре раза с четырех разных карт пытался снять штраф и вдобавок пеню. Получается, на данный момент есть четыре списания на общую сумму 425,12 рубля.

Вчера утром Валентин снова позвонил в ОПИ. Работник проверил информацию и заявил, что со счета «Белинвестбанка» снято 53,94 рубля и 168,59 рубля, а со счетов в «МТБанке» 74,18 рубля и 0,26 рубля. В сумме это 297 рублей.

— Я позвонил в «Белинвестбанк». Там мне подтвердили, что списание с одной из карт было не 168,59 рубля, а 297, — утверждает Валентин. — Сумма, которая была изначально в запросе от ОПИ. Сейчас мне нужно в отделениях банков писать заявление о разбирательстве по лишнему снятию.

На основе выписок со всех карт можно сделать вывод, что на каждой из четырех была заблокирована сумма в 297 рублей. И если бы на каждой карте была нужная сумма, то общая сумма списаний была бы не 425,12 рубля, а 1188. Я очень надеюсь, что технические специалисты АИС ИДО разберутся, что произошло, и больше такого ни с кем не повторится.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».