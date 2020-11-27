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Как сейчас живут осводовцы, спасавшие протестующих

  • 27.11.2020, 14:27
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Как сейчас живут осводовцы, спасавшие протестующих

По воскресеньям спасатели снова дежурят в обычном режиме.

Вечером 6 сентября спасатели минского ОСВОДа доставали из воды протестующих, которые прыгнули в Комсомольское озеро в надежде спастись от силовиков. Спасателей задержали, продержали трое суток на Окрестина и судили за якобы неподчинение сотрудникам милиции. Трое из них получили штрафы, а дела остальных отправили на доработку.

Как сейчас живут спасатели, которые помогли протестующим? Узнало «Еврорадио».

— Мы так поняли, что процесс в отношении нас прекратили. Сейчас работаем в штатном режиме, — рассказывает начальник станции “Комсомольское озеро” Денис Чешун. — То, что мы отсидели на Окрестина, считаем несправедливым. Мы и в протоколе указывали, что просто выполняли свою работу. Ни один не согласился с выдвинутыми обвинениями. Троим из нас дали штрафы. За что? За то, что выполняли свои служебные обязанности?

По воскресеньям спасатели снова дежурят в обычном режиме.

— С 22-го числа ОСВОД в усиление не ходит, а до этого мы каждое воскресенье выходили и дежурили. МЧС первое время не участвовал в дежурствах по воскресеньям, хотя в некоторых изданиях была информация, мол, “МЧС с первого дня несёт дежурство”. Спрашивается, в тот день, шестого сентября, где были МЧС? Если бы они там дежурили, то ОСВОДу не пришлось бы отдуваться в одиночку, — рассказывает один из сотрудников ОСВОДа. — Эти трое суток некоторых ребят, конечно, изменили. Но люди продолжают работать. К своим должностным обязанностям они приступили фактически сразу. Ребята сказали: “Как спасали, так и будем спасать”.

После инцидента со станции уволилось два человека: в ОСВОДе говорят, что это не связано с сентябрьской историей. Мол, Иван Юрский был учеником водолаза и уволился потому, что не сдал экзамен. А Дмитрий Тетерук ушёл из-за небольшой зарплаты.

— Люди находят лучшую работу, потому что зарплата у нас не аховая. Моторист получает в районе 650 рублей, некоторые меньше. Зарплата небольшая, поэтому если человек находит заработок в 900 рублей, то, конечно, он будет уходить, — говорит один из сотрудников ОСВОДа.

Кстати, в некоторых подразделениях организации появилось новое руководство. Так, новый начальник появился в минской водолазно-спасательной службе: вместо Дмитрия Барановского пришёл бывший начальник Борисовской спасательной станции . Сам Барановский возглавил спасательную станцию “Птичь”. Вопрос о том, был ли этот перевод добровольным, Барановский комментировать отказался.

— Наши дела отправили на доработку, но сроки рассмотрения уже вышли, всё нормально. Руководство у нас лояльное, нормально к ситуации отнеслось. Должностей своих никто не лишился, — рапортует начальник манёвренно-поисковой группы Алексей Бакумов, который тоже был задержан в сентябре за помощь людям.

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