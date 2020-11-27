Навальный в Европарламенте: Наложите санкции на окружение Путина 2 27.11.2020, 14:27

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Алексей Навальный

Фото: AP

Российские оппозиционеры приняли участие в заседании комитета по международным делам.

Российские оппозиционеры, в том числе проходящий сейчас восстановление после отравления Алексей Навальный, принимают в пятницу участие в дискуссии в комитете по международным делам Европарламента. Дискуссия проходит в режиме онлайн в связи с карантинными ограничениями.

Ведется прямая трансляция.

Кроме Навального, в дискуссии принимают участие Владимир Милов, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза.

Навальный выступил на английском языке. Он призвал Евросоюз разработать новую стратегию отношений с Россией. Нынешние власти России он назвал "группой преступников, временно захватившей власть". Навальный призвал ЕС не признавать результаты выборов в Госдуму, которые пройдут в будущем году, в случае если к участию в них не допустят всех желающих. Говоря о санкциях, Навальный сказал, что Европейский союз должен сосредоточиться на источниках доходов людей из окружения Владимира Путина, в том числе на так называемых олигархах. Он упомянул имена миллиардеров Алишера Усманова, Романа Абрамовича, а также семью Ротенберг как пример людей, против которых должны быть введены санкции. "Пока яхты Усманова стоят в Барселоне и Монако, никто в Кремле не будет относиться к санкциям серьезно" - сказал Навальный, пошутив, что ЕС должен сделать так, чтобы Усманов был вынужден переместить яхты в Беларусь.

Владимир Кара-Мурза напомнил об убийстве Бориса Немцова и, так же как Навальный, отметил важность доступа всех оппозиционных сил к выборам. "Если Путин так популярен, почему он боится свободных выборов?" – задал он вопрос.

Владимир Милов отметил, что у Путина есть проблема с легитимностью: власти России утверждают, что Владимира Путина поддерживает большинство жителей страны, однако в реальности это не так. Он повторил тезис Навального о том, что в случае недопуска оппозиционных сил к выборам в России выборы нельзя считать легитимными. По мнению Милова, ситуация в России похожа на ситуацию в Беларуси, где Александр Лукашенко также потерял легитимность.

Илья Яшин заявил, что Путин вкладывает большие средства в пропаганду, направленные на Европейский союз, и стремится коррумпировать европейских политиков. Он призвал европейцев не разменивать права человека и демократические ценности на сделки с Кремлем. Яшин также призвал заменить экономические санкции против России на санкции против людей из окружения Путина - и лично российского президента.

В дискуссии выступили депутаты Европарламента от различных политических групп, большинство из них высказалось в поддержку идеи о санкциях против людей из окружения Путина. Некоторые задавались вопросом, не приведет ли обострение борьбы за власть в России к тому, что Кремль начнет проводить все более агрессивную внешнюю политику.

В сентябре, после отравления Навального, Европарламент одобрил резолюцию, в которой возложил ответственность за покушение на политика на российские власти. Депутаты призвали к международному расследованию случившегося, а также к введению санкций, в том числе против героев расследований Фонда борьбы с коррупцией, созданного Навальным.

Российские власти официально не признают факт отравления, а отдельные их представители утверждают, что речь идет о провокации стран Запада. Эксперты в Германии и других странах, а затем и в международной Организации по запрещению химического оружия пришли к выводу, что организм Навального подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок", то есть химического оружия. Навальный сейчас находится в Германии, куда в августе был вывезен на лечение.

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