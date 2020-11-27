В магазинах резко подорожали подсолнечное масло и сахар 1 27.11.2020, 14:37

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Фото: vgr.by

Белорусы возмущены.

В редакцию vgr.by обратились читатели, обеспокоенные тем, что в магазинах резко подорожало подсолнечное масло. Если раньше за литр платили 2,8 рубля, то теперь — почти 3,9 рубля, а в некоторых торговых сетях цена превышает 4 рубля! Кроме того, выяснилось, что заметно вырос в цене сахар.

Подсолнечное масло за год прибавило почти 70 копеек

Сейчас в магазинах изобилие подсолнечного масла — даже в небольшом «Евроопте» можно насчитать до десяти его видов. Но если взглянуть на цены, становится понятно: масло резко и заметно подорожало. Самый дешёвый вариант — 3,09 рубля, а популярные торговые марки «Золотая семечка» и Altero — от 3,79 до 3,99 рубля.

В «Санте» самое дешёвое стоит 3,4 рубля, в «Копеечке» — минимум 3,35 рубля, в АЛМИ — 3,8 рубля. При этом в некоторых магазинах, например «Нарочи», литр масла уже по 4,02 рубля. Как рассказала работница одного крупного магазина, начиная с лета, ценники на подсолнечное масло приходилось переписывать около шести раз.

— Подсолнечное масло — популярный продукт, полки обновляются чуть ли не ежедневно, потому что его быстро разбирают. Одну партию распродали — везём другую. А она уже дороже. И так с каждым последующим завозом, — отметила работница гипермаркета.

По данным Белстата, средняя цена бутылки подсолнечного масла в Гродненской области в октябре этого года была 3,57 рубля, год назад — в среднем 2,85 рубля.

Куда исчез российский сахар?

Вместе с подсолнечным маслом ощутимо вырос в цене сахар. Кило белого кристаллического песка стоит примерно одинаково: в «Евроопте» отечественный сахар — 1,69 рубля, в АЛМИ и «Короне» — 1,7 рубля, только в «Санте» и «Копеечке» можно найти по 1,62 рубля.

Отметим, что очень долго на сахар существовала «железная» цена. С октября 2019 года на этот продукт было введено госрегулирование, согласно которому торговые сети не могли продавать его ниже 1,5 рубля за кило. Это было вызвано тем, что на полках магазинов появился российский сахар, который стоил на 20–25 копеек дешевле. Чтобы защитить отечественного производителя от убытков, установили регулирование до 31 декабря 2020 года.

Сейчас найти российский сахар в магазинах Гродно почти невозможно. В торговых сетях отмечают, что сахар из России не поступает с августа. Впрочем, для удовлетворения спроса хватает продукции своих заводов.

Почему цены подскочили

Любопытно, но у подорожания масла и сахара одна из причин — летняя засуха и последующий неурожай подсолнечника и сахарной свёклы в России и на Украине. Эти страны занимают львиную долю мирового рынка подсолнечника. В России урожай на четверть ниже прошлогоднего, а цены в магазинах на масло выросли на 22 %. В Беларуси подсолнечное масло либо готовят из завозного сырья, либо импортируют в готовом виде. Так что рост цен у нас напрямую зависит от роста цен в России.

С сахаром та же история. Из-за неурожая российская сахарная свёкла резко подорожала, что привело к удорожанию готового продукта в магазинах на 14 %. Кроме того, выросли издержки на переработку сырья у белорусских производителей.

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