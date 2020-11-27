Augsburger Allgemeine: Страх загнал Путина в бункер 4 27.11.2020, 15:22

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Кремль теряет связь с остальной Россией.

"Владимир Путин больше не покидает свой бункер. Тот, кто хочет встретиться с российским президентом, должен сначала провести две недели на карантине", - пишет немецкое издание Augsburger Allgemeine (перевод — inopressa.ru).

"Сейчас в российской столице все люди старше 65 лет должны соблюдать так называемый "домашний режим". Так мэр Москвы Сергей Собянин называет ограничения передвижения для пенсионеров, а также хронических больных, беременных и даже для школьников старших классов. (...) Так город пытается держать под контролем последствия второй волны пандемии коронавируса - правда, в официальном российском дискурсе ее вовсе не существует", - отмечает журналистка Инна Хартвих.

"Общероссийское число новых зараженных ежедневно составляет около 25 тыс. человек. По официальным данным. Независимые демографы говорят, что на самом деле цифры в 5 раз выше", - пишет издание.

"В указанной московским мэром группе риска в силу возраста находится и российский президент Владимир Путин. И действительно: он, кажется, как никто другой в этой группе, соблюдает "домашний режим". Уже несколько месяцев назад 68-летний президент скрылся в своей резиденции Ново-Огарево в Подмосковье. Его видеоконференции из бежевого кабинета без окон, во время которых он практически со скучающим видом туда-сюда катает по столу шариковую ручку, почти уже стали культом. Каждый, кто тесно работает с президентом, в течение нескольких месяцев живет отдельно от своей семьи. Сдача теста на коронавирус является обязательным условием перед встречами с главой государства, даже если они проходят на расстоянии", - говорится в статье.

"В Кремль президент теперь почти не ездит. Посетителей он предпочитает приглашать к себе - через дезинфицирующий тоннель. "Бункером" называют россияне его укрытие. "Спонтанных" встреч с населением, которые эффектно инсценировались раньше, больше нет", - отмечает журналистка.

"Российское издание "Проект" в рамках трудоемкого расследования рассказало несколько недель назад, какой длительный контроль проходят те, кто хотят пожать Путину руку. Ведь шеф Кремля вовсе не отказывается от рукопожатий. И маску Путин также еще ни разу не надевал на публике".

"Те, кто вообще получают шанс лично поговорить президентом, должны две недели провести на карантине. (...) Страх Кремля, что Путин может заразиться вирусом, засел глубоко", - указывает издание.

"Тем временем снаружи продолжает свирепствовать пандемия. Некоторые больницы уже переполнены. Порой пациентам приходится лежать на матах или на больничных лестницах, или же им оказывают медицинскую помощь на сидениях у палат. "Люди мрут, как мухи", - говорит одна воспитательница из крупного города на Урале. Врач из Тольятти на побережье Волги рассказывает: "Я еще никогда не видела сразу столько умерших. Мы на пределе наших сил". А что с вакциной, которую летом Россия первой в мире представила на рынке, хотя клинические испытания еще не были завершены? "Пустышка", - говорят о ней многие жители страны, некоторым из которых все же приходится регистрироваться на вакцинацию. Потому что этого требуют их руководители", - пишет Augsburger Allgemeine.

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