Айтишники вышли на акцию солидарности «0 промилле»
- 27.11.2020, 15:50
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Белорусы разных профессий сплотились вокруг памяти о своем Герое.
В Минске айтишники вышли на акцию солидарности «0 промилле».
Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».
Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана. Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.