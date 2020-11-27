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Айтишники вышли на акцию солидарности «0 промилле»

  • 27.11.2020, 15:50
  • 2,058
Айтишники вышли на акцию солидарности «0 промилле»

Белорусы разных профессий сплотились вокруг памяти о своем Герое.

В Минске айтишники вышли на акцию солидарности «0 промилле».

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».

Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана. Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.

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