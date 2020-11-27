В Беларуси бастуют не только представители больших предприятий 27.11.2020, 17:22

2,325

В маленьких городах, на небольших заводах тоже работают смелые люди.

О героях из Волковыска пишет телеграм-канал «РАБКОР».

Игорь Лазарь – мездрильщик шкур на Волковысском Мясокомбинате.

Сегодня он написал в своем заявлении на имя директора: «Ввиду правового дефолта и творящегося беззакония, продолжающегося насилия по отношению к мирным гражданам, считаю невозможным выполнение трудовых обязанностей и присоединяюсь к стачке…».

Его поддержала работница другого волковысского завода – подготовитель пищевого сырья и материалов ИООО «БЕЛ-ОБСТ» Екатерина Лепешко. Она так же сочла необходимым присоединиться к общенациональной стачке!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».