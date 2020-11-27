Как борются за Беларусь в России?1
- 27.11.2020, 17:37
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В Санкт-Петербурге выпустили фильм в знак солидарности с белорусами.
В Санкт-Петербурге в знак солидарности с белорусским народом презентовали фильм о белорусском протесте.
Лента продолжительностью 54 минуты вышла под названием «Как борются за Беларусь в России».
Ее герои – белорусы, вынужденные бежать в Санкт-Петербург, а также представители белорусского землячества в городе.
«Мы взяли у них интервью, у каждого – своя боль и личная история противостояния с озверевшей силовой машиной. А также мы побывали на их пресс-конференции для журналистов и сняли кадры прямого эфира со Светланой Тихановской у посольства в СПб», – сообщил «Белсату» автор фильма, член регионального совета РОО «Открытая Россия» Александр Федосеев.
Он также отметил, что организация тесно общается с белорусами Санкт-Петербурга, она помогала с акциями солидарности, которые начались в городе еще в июле.