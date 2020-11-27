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Названы три эффективных вещества для укрепления иммунитета

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  • 27.11.2020, 19:57
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Названы три эффективных вещества для укрепления иммунитета
Фото: corbis

Для борьбы с инфекциями, в том числе с коронавирусом, организму нужны определенные витамины.

Для укрепления иммунитета наиболее эффктивными являются витамины С и D, а также цинк. Об этом рассказала доцент кафедры Диетологии и питания Университета Флориды Кристина Паласиос, передает korrespondent.net.

Так, витамин С жизненно важен для лейкоцитов, помогающих бороться с инфекциями. В зимний период, когда особенно остро стоит вопрос защиты организма от вирусов, Паласиос рекомендовала употреблять апельсины, грейпфруты, клубнику, помидоры и клюкву, богатые витамином С.

Низкий уровень витамина D связан с повышенным риском развития респираторных заболеваний у взрослых и детей, поэтому специалист посоветовала принимать соответствующую добавку, уточнив дозировку у врача.

Решающее значение для нормального развития и функционирования клеток, влияющих на функционирование иммунной системы, имеет цинк. Паласиос подчеркнула, что повышенная концентрация цинка в организме может подавлять репликацию вирусов.

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