Названы три эффективных вещества для укрепления иммунитета 1 27.11.2020, 19:57

6,601

Фото: corbis

Для борьбы с инфекциями, в том числе с коронавирусом, организму нужны определенные витамины.

Для укрепления иммунитета наиболее эффктивными являются витамины С и D, а также цинк. Об этом рассказала доцент кафедры Диетологии и питания Университета Флориды Кристина Паласиос, передает korrespondent.net.

Так, витамин С жизненно важен для лейкоцитов, помогающих бороться с инфекциями. В зимний период, когда особенно остро стоит вопрос защиты организма от вирусов, Паласиос рекомендовала употреблять апельсины, грейпфруты, клубнику, помидоры и клюкву, богатые витамином С.

Низкий уровень витамина D связан с повышенным риском развития респираторных заболеваний у взрослых и детей, поэтому специалист посоветовала принимать соответствующую добавку, уточнив дозировку у врача.

Решающее значение для нормального развития и функционирования клеток, влияющих на функционирование иммунной системы, имеет цинк. Паласиос подчеркнула, что повышенная концентрация цинка в организме может подавлять репликацию вирусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».