закрыть
27 ноября 2020, пятница, 21:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Купаловцы озвучили «Белую книгу правосудия»

4
  • 27.11.2020, 20:38
  • 3,258
Купаловцы озвучили «Белую книгу правосудия»
Фото: NurPhoto

Видеофакт.

В Минске презентована «Белая книга правосудия» — сборник из 139 рассказов о пытках и преследованиях участников протестов, начавшихся в Беларуси после 9 августа.

Истории звучат голосами актеров Национального академического театра Янки Купалы, уволившихся в знак протеста против насилия в стране.

— Мы начали собирать эту книгу в те дни, когда вся Беларусь захлебнулась от новостей о том, что творилось трое суток в застенках многочисленных РОВД, СИЗО и тюрьмах. Тогда, казалось, даже власть была впечатлена размахом насилия, министр внутренних дел попытался принести неуклюжие извинения. Звучали обещания во всем разобраться и провести расследования. Спустя несколько месяцев очевидно, что расследований беларусское общество не дождется, — говорится в обращении авторов проекта.

Книга подготовлена при сотрудничестве Беларусь в фокусе, Белорусского Пресс-клуба, независимых белорусских медиа, Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), независимой организации «Правовая инициатива», правозащитного центра «Вясна».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Трижды герои
Трижды герои Ирина Халип
Ночной десант на рубеже двора и дома
Ночной десант на рубеже двора и дома Владимир Халип
Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов