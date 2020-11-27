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Белорусский футболист ЦСКА выставил на аукцион свою майку с надписью «Жыве Беларусь»

  • 27.11.2020, 21:36
Белорусский футболист ЦСКА выставил на аукцион свою майку с надписью «Жыве Беларусь»
Илья Шкурин
фото: pfc-cska.com

Вырученные деньги он собирается перевести на поддержку спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию.

Белорусский футболист ЦСКА Илья Шкурин продаёт свою майку с надписью "Жыве Беларусь" и автографом. Вырученные деньги он собирается перевести на поддержку белорусских спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию.

Шкурин в этом году заявил, что не будет выступать за сборную Беларуси, пока у власти находится Лукашенко. Его главным тренером в ЦСКА работает белорус Виктор Гончаренко, который осудил насилие силовиков против мирных протестующих.

фото: ebay.com
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