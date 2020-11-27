Евродепутат: В Европарламенте есть консенсус по третьему пакету санкций против «начальника колхоза» 27.11.2020, 23:04

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Сергей Лагодинский также отметил, что Запад должен больше уделять внимания Беларуси.

Евродепутат – член фракции «Зеленые» Сергей Лагодинский – считает, что на самом деле Запад слишком мало уделяет внимания Беларуси для того, чтобы ему можно было предъявлять претензии в поддержке протестующих, передает «Голос Америки».

«Мне кажется, что Европейский Союз должен был своевременно начать играть активную роль в этой ситуации. Конечно, речь идет не о фантазиях наших коллег в Минске или в Москве, а о поддержке демократических чаяний белорусского народа.

Кстати, накануне в Европейском парламенте проходили дебаты, во время которых обсуждались продолжающиеся грубые нарушения прав человека в Беларуси, а также гибель гражданского активиста Романа Бондаренко. В ходе этих дебатов выступило около двадцати европарламентариев. Также стало известно, что Европарламент призвал заморозить предназначенные для официального Минска средства ЕС до проведения в Беларуси свободных и справедливых выборов.

Сергей Лагодинский прокомментировал возможность третьего пакета санкция против приближенных к Александру Лукашенко людей. «Думаю, это вполне вероятно. В Европарламенте есть консенсус в том плане, что новый пакет санкций нужен», – отметил он.

И уточнил: «Причем, эти санкции должны быть направлены не только на обычных политиков в окружении Лукашенко, но и на олигархов. И даже есть мысли по поводу некоторых фирм, которые связаны с режимом, или имеют какое-то отношение к репрессиям. Причем, насколько я понимаю, над такой возможностью думают не только в Европарламенте, но и в других институциях Европейского Союза».

Политик также сказал, что, скорее всего, речь в данном случае идет не о секторальных, а о точечных, или персональных санкциях. «У нас ведь не так много инструментов (воздействия). И поэтому чем сильнее ухудшается ситуация в Беларуси, тем приходится все тщательнее ворошить имеющийся инструментарий. И это будет касаться, в том числе, и самого «начальника колхоза», – полагает Сергей Лагодинский.

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