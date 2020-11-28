СМИ: Байден определился с кандидатом на пост главы Пентагона 2 28.11.2020, 8:03

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Джо Байден

Оборонное ведомство США может возглавить афроамериканец.

Избранный президент США Джо Байден рассматривает афроамериканца и отставного генерала Ллойда Остина в качестве кандидатуры на пост главы Пентагона.

Об этом сообщает издание Axios.

Если кандидатура Остина подтвердится, то он станет первым афроамериканцем, который будет руководить американской армией.

Отмечается, что команда Байдена также рассматривает кандидатуры экс-министра внутренней безопасности Джеха Джонсона, сенатора от Иллинойса и подполковника в отставке Тэмми Дакуорта и бывшую замглавы Пентагона при Бараке Обаме Мишель Флурной.

24 ноября избранный президентом США демократ Джо Байден лично объявил о ключевых назначениях в его администрацию.

Избранный президентом демократ подтвердил, что планирует назначить главой госдепартамента бывшего замгоссекретаря США Энтони Блинкена. По его словам, Блинкен будет готов приступить к обязанностям в «первый же день» работы его администрации.

Кроме Блинкена, Байден официально огласил следующих кандидатов на должности:

Алехандро Майоркас — министр внутренней безопасности;

Джон Керри — специальный посланник президента по вопросам климата;

Джейк Салливан — советник по нацбезопасности президента США ;

Эврил Хэйнс — директор Национальной разведки;

Линда Томас-Гринфилд — постпред США при ООН.

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