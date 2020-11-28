«Мы здесь и мы продолжаем выходить!» 28.11.2020, 8:10

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Фото: «Наша Ніва»

Как белорусы каждый день проводят креативные акции протеста.

Подводя итоги активности свободных белорусов, нельзя не отметить акцию автомобилистов, которые выступили с поддержкой белорусских медиков, чьи жизни находятся в постоянной опасности, пишет телеграм-канал НЕХТА.

Стойкие жители Околицы и Раубичей выходят на акции и в снег и в дождь. Не менее бесстрашные — заславчане: вечерними холодными вечерами местные гуляют по родному городу. Не будем забывать и про Кобрин, жители которого выходят на акции каждый день!

Вечерняя акция прошла в Березовке: участники перекрыли движение на пешеходном переходе в знак протеста.

В районе Немиги минчанки провели «обутую» акцию, посвященную тому, что власти не хотят ни видеть, ни слышать народ Беларуси. «Однако мы по-прежнему здесь и мы продолжаем говорить!»

Столичная Каменная Горка взяла от вечера по максимуму: после марша по району, участники, придя к конечной точке маршрута, провели акцию Солидарности. Близкая камменногорцам Веснянка передает «пламенный привет» всем городам Беларуси.

Когда мы едины — мы непобедимы

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