«Это страна героев»: группа Tor Band выпустила мощную песню о Романе Бондаренко 28.11.2020, 8:34

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Героям — вечная слава!

Популярная белорусская группа Tor Band выпустила песню в память о Романе Бондаренко.

Избитый неизвестными в минском дворе, который за последние 100 дней стал известным как "площадь перемен", и отвезенный в Центральное РУВД Минска, Роман умер почти через сутки в больнице, не приходя в сознание от тяжелых травм головы.

Пахавала сына маці, больш яго ня ўбачыць.

Ён жа сам быў вінаваты, каты ёй тлумачаць.

Стала пуста ў яе хаце, сэрца стогне болем.

Толькі ведай, ведай маці, стаў сын твой героем.

Маці сядзіць адна на ганку, а перад вачыма

Хлопец бегае маленькі, нагадаў ёй сына.

Забалела сэрца ў маці, і ў адну хвіліну

Дыхаць поўнымі грудзьдзьмі ёй стала немагчыма.

Вечная ім слава! Героям слава!

Будуць жыць у сэрцы, як Колас і Купала.

Дзякуй, добрая матуля, за такога брата.

За герояў нашых будзе катам усім расплата.

Нас усіх не перабіць, мы адкажам боем.

Ты запамятаваў, кат, гэта край герояў.

Группа Tor Band из Рогачева стала популярной этим летом из-за песни «Знамя свободы — над головой», ставшей одним из гимнов белорусской революции.

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