ВОЗ указала, где искать источник происхождения коронавируса 7 28.11.2020, 8:41

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Организация намерена провести расследование.

ВОЗ намерена расследовать происхождение коронавируса.

Об этом, 27 ноября, заявил главный эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает Reuters.

«Я думаю, что для нас очень спекулятивно говорить о том, что болезнь возникла не в Китае», - отметил Райан.

«С точки зрения общественного здравоохранения очевидно, что вы начинаете расследование там, где впервые были обнаружены случаи заболевания людей», - добавил он, отметив, что доказательства могут затем привести к другим местам.

Рйан уточнил, что ВОЗ намерена отправить исследователей на продовольственный рынок Ухани для дальнейшего изучения происхождения вируса.

Наопмним, Китай через государственные СМИ распространяет информацию о том, что вирус существовал за границей до того, как он был обнаружен в городе Ухань, ссылаясь на присутствие коронавируса на импортированной упаковке замороженных продуктов и в научных статьях, утверждающих, что он циркулировал в Европе в прошлом году.

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