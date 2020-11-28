ЖК «Магистр» и Михалово провели акции протеста «0 промилле»
- 28.11.2020, 9:16
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Белорусы защищают правду о своем Герое Романе Бондаренко.
В Минске жители ЖК «Магистр» и Михалово провели акции протеста «0 промилле».
Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».
Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана. Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.