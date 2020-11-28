Хабаровск вышел на 21-ю субботнюю акцию в поддержку Фургала 2 28.11.2020, 11:18

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Жители города собрались, несмотря на мороз.

Активисты в Хабаровске в субботу, 28 ноября, провели новую акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По данным городской администрации, в несанкционированной акции приняли участие около 150 человек. В то же время редактор сетевого издания "Люди ДВ" Евгений Мотлохов сообщил dw.com, что число участников составляло около трехсот.

По словам Мотлохова, люди пришли на акцию несмотря на 10-градусный мороз, который из-за ветра и влажности казался еще сильнее. Сначала около 50 человек собрались у здания областной администрации на площади Ленина в центре города. Они сконцентрировались возле центрального фонтана, где грело солнце и было значительно теплее. К ним подходили полицейские и проверяли документы, в ответ жители говорили, что собрались на одиночные пикеты.

Позднее митингующие развернули плакаты и стали скандировать "Я/мы Сергей Фургал" и "Фургал - наш выбор". В отдалении от протестующих встал мужчина с тремя плакатами. Он рассказала, что приехал из города Находка Приморского края, чтобы поддержать протестующих хабаровчан. Два его плаката были написаны на английском языке, сам он объяснил это словами: "Пока полиция будет переводить, я уже доеду до Находки".

Раздельное шествие

Через полчаса после начала митинга протестующие начали шествие по центральным улицам Хабаровска. Большинство шло по проезжей части, но значительная часть людей двигалась по тротуару. На протяжении шествия полиция несколько раз требовала от них покинуть проезжую часть и перейти на тротуар. Когда колонна поднималась к площади Славы, кто-то стал запускать в небо фейерверки.

Люди начали расходится еще до конца шествия. На площадь Ленина вернулись лишь несколько десятков активистов, которые недолгое время обсуждали политические вопросы и согревались горячим чаем, а затем покинули площадь.

Задержания активистов

Как сообщил dw.com Евгений Мотлохов, еще во время акции была задержана журналистка издания "Просто бумага" Татьяна Хлестунова. После завершения митинга были задержаны два активных их участника - Ярослав Смолев и Елена Слободчикова.

По данным мэрии Хабаровска, за все время проведения несанкционированных публичных мероприятий на территории Хабаровского края было пресечено 417 административных правонарушений. По результатам рассмотрения дел судами принято 401 решение: выписано 263 штрафа на сумму более 2,8 млн рублей, произведено 75 административных арестов, 40 человек были приговорены к обязательным работам. Сотрудники ГИБДД вручили владельцам транспортных средств 2109 предостережений о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях.

Дело Сергея Фургала

Известный в Хабаровском крае предприниматель Сергей Фургал, в поддержку которого проведено уже более 140 акций, в сентябре 2018 года с большим преимуществом опередил во втором туре выборов краевого губернатора представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта, руководившего регионом на тот момент. 9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву. Впоследствии он был арестован. Срок ареста недавно был продлен до 9 марта 2021 года.

Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил Фургала от должности "в связи с утратой доверия". Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Однако протесты не прекращаются, их участники теперь требуют отставки Дегтярева. Акция 10 октября запомнилась разгоном, избиениями демонстрантов силовиками и задержаниями десятков человек.

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