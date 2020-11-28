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Глава МИД Украины опроверг бред Таракана

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  • 28.11.2020, 11:26
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Глава МИД Украины опроверг бред Таракана
Фото: Reuters

Безумный диктатор выдал новую «шифровку» от «Ника и Майка».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никаких таких слов, которые привел Таракан, в его разговорах с главой МИД Германии не звучало. Об этом Кулеба написал в Twitter.

«Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Масом не звучало. Я принципиально против того, чтобы «душить Беларусь», ее бизнес и производство. Я, наоборот, за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно», — написал Кулеба.

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