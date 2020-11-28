Американскую вакцину Pfizer начали доставлять в другие страны мира 28.11.2020, 12:14

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Одной из первых препарат от коронавируса получила Бельгия.

Авиакомпания United Airlines начала развозить по миру вакцину от коронавируса нового типа COVID-19 компании Pfizer по странам мира.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Журналисты отмечают, что доставки препарата начали на склады в штате Мичиган и в Бельгии. Также в будущем вакцину доставят в Германию и в штат Висконсин.

В данный момент вакцина еще не сертифицирована в США. Это может произойти не ранее середины декабря.

Экспериментальная вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала 95% эффективность, согласно окончательным результатам клинических испытаний.

Также в американской компании Moderna заявили, что их вакцина от коронавируса эффективна почти на 95%. Это подтвердили клинические испытания вакцины с участием 30 тысяч добровольцев.

Британская фармацевтическая группа AstraZeneca и Оксфордский университет заявили, что их вакцина против COVID-19 продемонстрировала «среднюю эффективность 70%».

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