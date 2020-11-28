Герои солидарности 1 28.11.2020, 12:20

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акция солидарности медиков БСМП

фото: MOTOLKOHELP

Берите пример с белорусских медиков — и побеждайте.

Слово «Суполка» потихоньку входит в нашу жизнь, люди объединяются и сообща показывают, кто тут власть, пишет телеграм-канал «РАБКОР».

Медики - это самая солидарная на сегодня профессия в Беларуси.

Их сплотила беда. Объединение началось, когда им пришлось бороться с COVID-19.

Сейчас врачи не только борются со второй волной, они выступают единым фронтом против насилия и беззакония!

В последние дни по всей стране прокатились акции «0 промилле». А самыми первыми были, как и положено, медицинские работники Минской БСМП, как акт солидарности с арестованным по надуманному делу коллегой.

Объединяйтесь в сообщества (суполки) – и победа будет за нами!

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