Олег Горунович: Бестолочи запрыгивают в горящий вагон

Олег Горунович: Бестолочи запрыгивают в горящий вагон4
- 28.11.2020, 12:39
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Главный редактор спортивного издания резко отозвался о провластных спортсменах.
Главный редактор Tribuna.com Олег Горунович поделился мнением о том, что сборная Беларуси по фристайлу написала письмо в поддержку главного тренера команды Николая Козеко.
«О, ну есть же у нас нормальные спортсмены, настоящие команды. Главного тренера фристайлистов Николая Козеко не взяли по чиновничьей дури на сборы в Финляндию – человека, воспитавшего ряд олимпийских чемпионов, продолжают гнобить и душить за гражданскую позицию. И вся сборная открыто вписалась за него! Какие же крутые ребята.
От хоккеистов жду обилия фамилий под письмом за Лукашенко. Говорят, процесс уже идет полным ходом. Бестолочи запрыгивают в горящий вагон», – написал Горунович в своем Facebook.