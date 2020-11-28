Билл Гейтс назвал месяц, когда заработают все вакцины от COVID-19 1 28.11.2020, 14:07

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Прогнозы основателя Microsoft оптимистичны.

Билл Гейтс назвал время, когда заработают все вакцины от COVID-19. Хотя прогнозы основателя Microsoft оптимистичны, Гейтс предупреждает, что впереди тяжелая зима, сообщает CNN.

«Убедитесь, что ваша семья не погибнет последней в этой пандемии», — призвал бизнесмен-филантроп.

Оптимизм Гейтса подогревается не более чем двумя американскими вакцинами, которые, как ожидается, в ближайшем будущем будут одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Основатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс, который предоставляет обширное финансирование для разработки вакцин против COVID-19, также возлагает большие надежды на вакцины, которые в последнее время стали менее популярными в средствах массовой информации, например, произведенные AstraZeneca (предварительные результаты которой также были распространены), Johnson & Johnson или Новавакс.

«Практически все вакцины будут работать, и уровень их эффективности будет очень высоким. Я оптимистично настроен в отношении того, что очень вероятно, к февралю все докажут свою эффективность и безопасность», — сказал Гейтс CNN.

Но он предупреждает, что опасность еще недалеко.

«Мы должны быть очень обеспокоены следующими шестью месяцами», — сказал Гейтс, добавив, что, по его мнению, ежедневное число погибших от COVID-19 в США будет выше 2000 в течение большей части зимы.

Он также обсудил тестирование людей и распространение вакцины, но надеется, что эти проблемы будут преодолены. Гейтс призвал людей носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

«Вы знаете, убедитесь, что ваша семья не умрет последней в этой пандемии, продержитесь до весны, когда вакцины действительно начнут резко сокращать количество пациентов», — сказал он.

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