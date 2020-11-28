Война компроматов 7 Валерий Карбалевич

28.11.2020, 14:16

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Валерий Карбалевич

Информационные технологии раздавили Таракана.

После того, как в информационное пространство были слиты телефонные переговоры «Наташи и Димы» (пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и главы ФХБ Дмитрия Баскова - ред.), Лукашенко заявил на «Гомсельмаше»: «На следующей неделе все расскажем. Поверьте, будет очень интересно». Все ожидали, что будут изложены настоящие переговоры этих персонажей, что станут опровергать то, что появилось в телеграм-каналах, мол, фальсификация.

Однако, выяснилось, что никто оспаривать участие ближайшего окружения Лукашенко в погроме столичных дворов не собирается. Оказывается, решили перебить эти сливы другими сливами. Находясь в больнице №6, Лукашенко привел выдержки из якобы «выступления премьера Польши, переговоров министров иностранных дел Украины и Германии», а также одну реплику Светланы Тихановской.

Оказалось неубедительно. Если бы это были аудиофайлы с голосами упомянутых персонажей — это одно дело. А пересказ их Лукашенко вызывает серьезное сомнение. Тем более, что весь этот якобы «компромат» был быстро опровергнут.

Сомнение вызывает все, что сейчас говорит Лукашенко. Вот, например, он утверждает, что задержанный врач Артем Сорокин, сфальсифицировал медицинский документ, мол, на самом деле убитый Роман Бондаренко был пьян. Его мать передала редакции «Нашей Нивы» копию лабораторного анализа крови сына. Из него следует, что этилового спирта в крови Романа Бондаренко не было.

Лукашенко не понимает, что в информационную эпоху явную неправду легко опровергнуть. Тем более удивляет его логика: если человек пьян, то его можно убивать.

Валерий Карбалевич, t.me

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