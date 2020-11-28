Футбольные и хоккейные болельщики «предали анафеме» провластных спортсменов 28.11.2020, 14:32

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Фото: «Радыё Свабода»

Белорусские ультрас заклеймили предателей народа.

Когда под письмом белорусских спортсменов за новые честные выборы и против насилия со стороны силовиков собралось уже более 1100 подписей, провластные силы запустили альтернативную инициативу, пишет «Трибуна».

24 ноября на свет появилось письмо атлетов, поддерживающих режим Лукашенко. Сообщается, что автором документа является главный редактор «Спортивной панорамы» Владимир Пехтерев.

В настоящий момент публично объявлено о почти двух десятках подписантов провластного письма. Но автографы собирают и кулуарно: говорят, что процесс полным ходом идет у хоккеистов, а в БГУФК для этого используют прямо-таки инновационную систему – студентам и сотрудникам предложили оставлять флаеры с подписями в специальную урну.

Запросы на подписание провластного письма пришли во многие футбольные клубы. Аналогичные послания получили и арбитры – отправителем выступил департамента судейства АБФФ.

Пока никакой публичной реакции на письма в клубы не последовало. Зато высказались фанаты многих белорусских команд – и они эту инициативу восприняли в штыки. Первым к футболистам своего клуба обратились ультрас минского «Динамо». В их глазах каждый подписант письма навсегда станет «предателем своего народа».

Следующими свое слово сказали фанаты «Немана». И они также были однозначны – любого представителя клуба, решившегося оставить подпись под провластным письмом, ультрас готовы предать забвению.

Далее к футболистам своей команды обратились болельщики брестского «Динамо». Они солидарны с минскими одноклубниками и вечными соперниками по «Западному дерби» – для подписантов письма не видят вариантов отмыться в глазах белорусских фанатов.

Поддержали коллег и фанаты «Ислочи». «Разделяем позицию наших друзей, ранее обратившихся к своим клубам, и от себя хотим добавить: личное дело каждого, какую позицию занимать, но, подписав это «письмо», вы соглашаетесь со всем беспределом, который творится в нашей стране. Добровольно принятый позор никогда не будет смыт ни с кого, поставившего подпись», – говорится в их обращении к футболистам, тренерскому штабу и обслуживающему персоналу «волков».

Не менее жестко высказались фанаты «Гомеля», по итогам сезона вернувшегося в элиту. «Тыя, хто падпіша гэты ліст, стануць здраднікам i памагатымі рэжыму ў вачах нашага руху, гомельскай футбольнай грамадскасці i ўсёй краіны. Нiякiя лісты i подпiсы iх не выратаваюць. Беражыце свой гонар i не бярыце ўдзел ў гульнях танных людзей з улады», – так выглядит их основной посыл к футболистам.

И это именно то, чего ожидаешь от фанатов, которые ночью встречают свою команду с выезда с фаерами и БЧБ-флагом!

Впрочем, высказались не только футбольные ультрас. Объединение фанатов хоккейного «Динамо» ByZone в связи «с распространением по спортивным клубам писем с сомнительным содержанием» обратилось к игрокам и сотрудникам клуба с недвусмысленным напоминанием.

«Подпись за оккупационный режим – клеймо на вашей репутации. Не важно: сделаете вы это под «плетью» или по собственному желанию. Важно, что таким образом вы разделяете то беззаконие, что творится в нашей стране; что вас устраивает добитая репутация клуба, и согласны, что весь спорт страны должен ходить под гнетом режима», – говорится в сообщении фанатов, перед началом сезона объявивших бойкот домашних матчей клуба.

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