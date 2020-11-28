Как Минск и Хабаровск стали протестными городами-побратимами 1 28.11.2020, 15:33

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Фото: tut.by

Cолидарность через тысячи километров.

Несколько месяцев продолжаются протесты на двух краях постсоветского пространства: в Хабаровске и в Беларуси. На российском Дальнем Востоке они начались после ареста губернатора Сергея Фургала. 9 июля 2020 года его задержали по обвинению в заказных убийствах 15-летней давности. 11 июля жители Хабаровского края вышли на стихийные акции с требованием проведения над ним открытого суда присяжных в Хабаровске.

В Беларуси участники демонстраций протестуют против фальсификации президентов выборов в августе 2020 года и против насилия со стороны правоохранительных органов. Несмотря на разные причины недовольства, на акциях в Хабаровске можно услышать призывы солидарности с белорусами, а в Минске - с хабаровчанами. DW решила выяснить, что общего и какие еще есть различия между акциями в Беларуси и в Хабаровском крае.

"И наш манифест - мирный протест"

В обоих случаях протест носит принципиально мирный характер. Хотя и в России, и в Беларуси власти считают проходящие акции "несогласованными", а значит нарушающими общественный порядок, во время протестов их участники не били витрины, не жгли машины, не было ничего похожего на настоящие массовые беспорядки. Митингующие в Минске снимали обувь перед тем, как встать на скамейки, а протестующие хабаровчане убирали мусор на площади Ленина (центральная площадь города, где традиционно проходят акции).

На Дальнем Востоке ненасильственность протеста подчеркивается и в песне местного автора и исполнителя Андрея Ботала "Нас будет больше", написанной под впечатлением от митингов:

"Нас будет больше, стена станет тоньше.

мы духом едины и наш манифест - мирный протест."

И в Беларуси, и в Хабаровском крае акции проходят стихийно, без предварительного согласования с властями, которое предусмотрено местным законодательством. Это позволяет силовикам арестовывать участников акций, хотя они всего лишь выражают свое мнение в мирной форме.

Тем не менее в Хабаровске и в белорусских городах случались отдельные инциденты силового противостояния граждан с правоохранителями. Белорусы несколько раз давали насильственный отпор местному ОМОНу и "тихарям". В Хабаровске на протестующих заведены, как минимум, 4 уголовных дела за насильственные действия в отношении сотрудников полиции. И там, и там имели место задержания и факты давления на журналистов со стороны силовиков.

"Нас будет больше!" и "Мы придем еще!"

Oбщей чертой протестов в Хабаровском крае и Беларуси является их массовость. Во время первого митинга в Хабаровске 11 июля жители сами были удивлены числом участников. Местные старожилы назвали акцию "самым многочисленным митингом с 1991 года". По официальной оценке МВД, "в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С.И. Фургала, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек". СМИ оценили численность того митинга в 30-35 тысяч человек.

По впечатлениям очевидцев, митинги и шествия 18 и 25 июля, 1 и 8 августа привлекли еще больше людей. Стоит отметить, что при визуально схожем заполнении улиц Хабаровска людьми на первых субботних шествиях в поддержку Сергея Фургала и на акциях "Бессмертный полк" пресс-служба правительства Хабаровского края оценивала численность последних в 50 тысяч человек. Население Хабаровска составляет около 600 тысяч человек.

В Минске, где более 2 млн жителей, на акции протеста против фальсификации выборов и полицейского произвола, по оценкам независимых источников, выходит от 100 до 220 тысяч человек, а МВД Беларуси называет цифру в 20 тысяч.

Получается, что при разной численности населения в Хабаровске и Минске, на улицы в обоих городах, по самым оптимистичным оценкам, выходило до 10 процентов жителей. С наступлением холодов в Хабаровске число митингующих пошло на спад. В ноябре на субботние акции выходят уже по несколько сотен человек.

Большую роль в организации акций протеста и в Хабаровске, и в Беларуси играет взаимодействие людей в мессенджере Telegram и информирование через телеграм-каналы. Правда, в Хабаровском крае нет столь жестких ограничений свободы слова, как в Беларуси, работают независимые СМИ, нет отключений мобильного интернета во время проведений стихийных акций протеста.

В хабаровских Telegram-чатах люди договариваются об участии в акциях протеста, собирают деньги на штрафы, на баннеры и другую протестную символику, делятся информацией о задержаниях и арестах. Таких интернет-сообществ несколько десятков, самые крупные из них насчитывают более 2000 участников.

До масштабов Нexta хабаровские телеграм-каналы не доросли, в самом крупном из них, "Я/мы Сергей Фургал", сейчас 6,2 тыс. подписчиков. Многие хабаровчане предпочитают черпать информацию о протестах из Instagram и YouTube.

Хабаровск-Минск: солидарность через тысячи километров

Белорусские протесты стали постоянной темой для обсуждения на хабаровских акциях еще до выборов 9 августа. После жестокого разгона мирных акций в ночь после президентских выборов на всех митингах и шествиях хабаровчане скандируют "Жыве Беларусь!", "Беларусь, мы с тобой!" и "От Хабаровска до Бреста, диктатуре нету места!".

23 августа в Хабаровске даже провели отдельную акцию солидарности с протестующими в Беларуси. Протестующие в Беларуси отвечают хабаровчанам взаимностью. Например, после акций 27 сентября в соцсетях хабаровчане активно рассылали друг другу видеоролики о том, как протестующие в Минске скандировали "Хабаровску привет!", а люди в небольшом городе Жабинка кричали на марше "Хабаровск, мы с вами!".

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