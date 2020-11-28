Студенты мехмата БГУ провели акцию солидарности 28.11.2020, 15:52

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Один за всех и все за одного.

Студенты БГУ провели акцию солидарности с задержанной КГБ студенткой механико-математического факультета Татьяной Якельчик, передает «Белсат».

27 ноября к Татьяне Якельчик с обыском пришли из КГБ, после чего ее увезли на допрос, сообщали студенческие телеграмм-каналы.

Ранее студент мехмата Илья Трахтенберг был признан политическим заключенным, он также остается за решеткой.

12 ноября репрессивные органы задержали лидеров и активистов объединения белорусских студентов, в квартирах членов объединения и в офисе организации прошли обыски.

Среди тех, кто попал под репрессии: Ксения Сыромолот, Алана Гебремарием, Егор Канецкий, Яна Арабейко и Кася Будько. Алана Гебремарием.

Напиши письмо журналисту

Прямо сейчас за решеткой содержатся три белорусские журналистки: Екатерина Андреева («Белсат»), Дарья Чульцова («Белсат»), Екатерина Борисевич (TUT.BY). Их обвиняют по уголовным статьям. Одним из сильных способов поддержать девушек может стать ваше письмо.

Куда писать:

Екатерина Андреева (Бахвалова): 222160 г. Жодино, ул. Советская, д. 22а.

Дарья Чульцова: 222160 г. Жодино, ул. Советская, д. 22а.

Екатерина Борисевич: СИЗО № 1, 220030 г. Минск, ул. Володарского. д. 2.

Не забудьте вложить в письмо пустой конверт, чтобы девушки могли вам ответить. Спасибо за ваше неравнодушие!

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