«Шахтер» во второй раз в истории выиграл чемпионат Беларуси

«Шахтер» во второй раз в истории выиграл чемпионат Беларуси1
- 28.11.2020, 16:23
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Футбольный клуб из Солигорска стал лучшим в чемпионате страны.
В матче 30 тура чемпионата Беларуси по футболу «Шахтер» победил «Минск» (4:2) и стал двукратным чемпионом Беларуси, пишет «Трибуна».
В первый раз золото чемпионата «горняки» выиграли в 2005-м году. Шесть раз команда брала серебро: 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018. Восемь раз становилась бронзовым призером: 2002, 2004, 2006, 2007, 2014, 2015, 2017, 2019.
Напомним, в начале сезона командой руководил Юрий Вернидуб. В конце августа специалист покинул свой пост. Клуб принял Роман Григорчук.
Отметим, что БАТЭ лидировал перед последним туром чемпионата Беларуси, однако потерял очки в игре с «Минском» (0:0) и пропустил на первую строчку солигорчан.
Также «Торпедо-БелАЗ» впервые в истории взяло бронзу чемпионата Беларуси