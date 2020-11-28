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«Когда несправедливость становиться законом, сопротивление становится долгом»

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  • 28.11.2020, 16:30
  • 2,814
«Когда несправедливость становиться законом, сопротивление становится долгом»

Акция солидарности IT-сообщества Беларуси.

Когда несправедливость становиться законом, сопротивление становится долгом. IT-сообщество Беларуси присоединилось к акции «0 промилле», сообщает телеграм-канал «Баста».

Напомним, что в последние дни по всей стране прокатились акции «0 промилле». А самыми первыми были медицинские работники Минской БСМП, как акт солидарности с арестованным по надуманному делу коллегой.

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