«Когда несправедливость становиться законом, сопротивление становится долгом»2
- 28.11.2020, 16:30
- 2,814
Акция солидарности IT-сообщества Беларуси.
Когда несправедливость становиться законом, сопротивление становится долгом. IT-сообщество Беларуси присоединилось к акции «0 промилле», сообщает телеграм-канал «Баста».
Напомним, что в последние дни по всей стране прокатились акции «0 промилле». А самыми первыми были медицинские работники Минской БСМП, как акт солидарности с арестованным по надуманному делу коллегой.