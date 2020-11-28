Как сейчас попадают к врачам в Минске 1 28.11.2020, 16:34

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Про палатки и другие «залы ожидания» для коронавирусных пациентов.

Журналист kp.by Лариса Юдина посмотрела, как защищают тех, кто из-за соблюдения дистанции в очереди к врачу оказывается на улице.

В Заводском районе Минска у поликлиник - а точнее, рядом с входами для температурящих больных - появились «залы ожидания». Это для того, чтобы людям, которые и без того себя плохо чувствуют, не приходилось дрожать на ветру или мокнуть под дождем, дожидаясь в очереди теста на ковид или консультацию. На улицу, конечно же, никто никого не выгоняет. Случается, что очередь выходит за стены поликлиник, когда людей собирается много - они же сейчас хоть и в масках, но стараются держаться на приличной дистанции друг от друга.

Женщина, которую я встретила в пятницу днем в палатке возле 17-й поликлиники, одобряет такую инициативу:

- Это нужно! Потому что очень много людей. На прошлой неделе муж стоял на улице. Уже с этой недели был автобус для ожидания, потом его убрали и палатку поставили.

Палатка, в которой мы разговариваем, огромная и прочная. Сделана из брезента, внутри положили деревянный настил, поставили восемь скамеек, есть окошки, часть из которых предусмотрительно закрыта.

Белая драпировка на стенах напомнила мне о том, что лет 20 назад я гуляла на деревенской свадьбе в таком же брезентовом сооружении. Родственники говорили, что арендовали ее у бывшего военного. Для свадебного застолья места в такой палатке было достаточно. А для ковидных больных и подавно. Вот уже минут 10 как мы беседуем, а никто в палатку и не заглянул. В поликлинике в это время у инфекционных кабинетов , по словам моей собеседницы, человек 15.

- Муж сейчас там, в поликлинике, я только что оттуда, - рассказывает она. - Здесь мне его подождать – самое то. Стоять на улице холодно, а в поликлинике не хочется. Пришла, села и жду.

- Так вы всей семьей болеете?

- Ну да. Муж уже две недели, а я неделю. У меня температура 38 была, меня всю колбасит… Врач пришла ко мне, прошу мазок, а она: «Не положено». Я платно сдала кровь – положительный результат на ковид. Муж тоже сделал платно после того как две недели проболел – и у него. Вот и пошел сейчас к врачу, чтобы понять, что дальше делать.

В палатке возле 21-й поликлиники таких разговорчивых собеседников я не встретила. Да и палатка там совсем другая - легкий бело-синий павильон. В таких летом устраивают передвижные кафе. Внутри бывает много вкусного, у раздачи пива и шашлыков толпятся люди… Сейчас в павильоне из всей обстановки только три скамейки, обтянутых полиэтиленом.

Пациентов, которые пришли бы сюда прятаться от дождя и ветра, вместе со мной безуспешно ждет съемочная группа с телевидения. Легкий павильон трепещет и покачивается на ветру как парус. Желающих убедиться в прочности этого укрытия пока нет. Да и пациентов, судя по всему, немного. «И десяти человек нет», - бросает на ходу девушка под красным зонтом.

И замыкает сегодняшний топ-3 «залов ожидания» для ковидных пациентов автобус возле поликлиники в Шабанах. Правда, и он был пуст. А ведь меня убеждали, что пятница – один из самых горячих дней в отделениях, где принимают ковидных пациентов!

Кстати, в этот день, 27 ноября, по статистике Минздрава, был побит суточный рекорд по количеству заболевших коронавирусом за все время распространения COVID-19 в Беларуси - 1 621 человек.

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