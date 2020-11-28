В Финляндии больше людей стали негативно относиться к России

В Финляндии больше людей стали негативно относиться к России6
- 28.11.2020, 16:35
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Негативное отношение к этой стране усилилось на 12 процентных пунктов.
В Финляндии больше людей начали с настороженностью относиться к России.
Это следует из опроса, проведенного Аналитическим центром деловой жизни EVA, сообщает финское издание Yleh.
Согласно исследованию, чуть меньше трети финнов считают, что несмотря на некоторые проблемы с Россией у них нет причин относиться к восточному соседу отрицательно. Половина опрошенных, однако, придерживается противоположного мнения.
По сравнению с результатом аналогичного опроса 2018 года, негативное отношение к России усилилось на 12 процентных пунктов.
В исследовании 2012 года 63% финнов считали, что нет причин относиться негативно к России.
В том же исследовании выяснили отношение финнов к членству в НАТО.
Поддержка вступления в Североатлантический Альянс осталась на прежнем уровне, если сравнивать показатели за длительный период. За вступление выступают 22%, против - 45%.
В исследовании приняли участие чуть более чем 2000 человек.